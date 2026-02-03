Dos personas quedaron detenidas por ser posibles participes en la agresión a un joven en Tafí del Valle La Policía informó que los sospechosos de la agresión tienen 18 y 19 años y viven en la ciudad de Concepción.

La Policía de Tucumán detuvo en Concepción a dos jóvenes que habría estado involucrado en la agresión que sufrió el joven Patricio Ledezma a la salida del boliche “La Cañada”, en Tafí del Valle. Los sospechosos fueron identificados como Máximo César Carreras, de 19 años, estudiante con domicilio en el barrio Las Rosas de Concepción y Santiago Bagne, de 18 años, domiciliado en el centro de la “Perla del Sur”.

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves, cuando Ledezma, de 19 años, fue atacado por un grupo de aproximadamente 20 jóvenes tras salir de bailar junto a dos amigos. Según la denuncia realizada por su madre, los agresores lo golpearon mientras otros filmaban la escena.

El caso, que cobró trascendencia nacional, fue analizado el lunes en una reunión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la cúpula de seguridad.

Hoy el propio gobernador dijo: “Estas veinte personas que, realmente, en manada han atacado a este pobre joven, realmente son cobarde. Yo diría que casi se convierten en asesinos”.

En tanto el jefe de Policía, Joaquín Girvau, se refirió al grupo de agresores: “Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre 20. Ya tenemos identificados a varios”.

El joven fue asistido en el hospital de Tafí del Valle, donde permaneció internado por precaución.

Fuente Comunicación Tucumán