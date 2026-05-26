El 1° de junio inicia la entrega de los boletos gratuitos para jubilados El operativo se realizará en el Complejo Belgrano de San Miguel de Tucumán y abarcará los meses de junio, julio y agosto. Los beneficiarios de Capital podrán retirar sus boletos según la terminación de su DNI.

La Secretaría de Transporte -organismo que depende del ministerio de Obras Públicas- retomará la entrega del boleto gratuito para jubilados. El operativo comenzará el lunes 1° de junio en el Complejo Belgrano de San Miguel de Tucumán y se extenderá durante toda la semana.

El secretario Vicente Manuel Nicastro explicó el mecanismo de distribución por orden de terminación de DNI. “Vamos a distribuir los boletos en función de la terminación de los DNI, de manera que el lunes vamos a estar entregando los boletos a jubilados con DNI 0 y 1, el martes, a los que tengan DNI 2 y 3, el miércoles, 4 y 5, el jueves, los DNI terminados en 6 y 7, y el viernes, los DNI terminados en 8 y 9”, precisó.

El operativo abarca a jubilados de toda la provincia. Nicastro detalló la distribución entre la capital y el interior: “Tenemos un total de aproximadamente 90.000 beneficiarios, de los cuales el 40 por ciento, es decir, 36.000 aproximadamente, corresponden a San Miguel de Tucumán. El resto, obviamente, del interior de la provincia.”

En cuanto a los municipios y comunas del interior, el funcionario indicó que la distribución también comenzará la semana del 1° de junio. Aclaró que “cada uno de los municipios y comunas desarrolla su propio operativo de entrega”.

Los boletos que se entregarán en este operativo cubren un período de tres meses. Nicastro precisó el alcance temporal: “Vamos a distribuir boletos correspondientes a junio, julio y agosto, de manera tal que todos ellos van a tener vigencia y van a poder ser usados hasta el próximo 10 de septiembre.”

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Dos temas de interés para los beneficiarios —la reapertura de inscripciones y la implementación de la tarjeta— no tuvieron novedades en este operativo, aunque el secretario confirmó que ambos avanzan. Sobre las inscripciones, Nicastro fue preciso: “Ese es un tema que venimos trabajando. Lamentablemente, todavía no estamos en condiciones de abrir. Vamos a anunciar próximamente cuando estemos en condiciones.”

Respecto de la tarjeta, el funcionario explicó los motivos de la demora en su implementación: “Todavía en este operativo no estamos en condiciones. Para ello, tenemos que completar la implementación. Todavía no está implementado el 100 por ciento del sistema de tarjetas en el área rural. Estamos trabajando precisamente para que esto se complete, y en función de eso podamos próximamente poner en práctica la tarjeta.”

Una consulta frecuente entre los beneficiarios es si un familiar u otra persona puede retirar los boletos en su nombre. El secretario confirmó esa posibilidad y especificó los requisitos: “Pueden hacerlo a través de un tercero, en la medida que ese tercero lleve el DNI físico, tanto propio como el del jubilado. Es absolutamente necesario que lleve el DNI físico.”

También aclaró la situación de quienes residen en zonas rurales y ya retiraron sus boletos: “No es inamovible. Nosotros permitimos que se pueda cambiar. Esto, por supuesto, con posterioridad al próximo operativo, de manera que tengamos el tiempo suficiente para poder hacer las adecuaciones correspondientes en el padrón.”

Vacunación antigripal en el operativo

La Secretaría de Transporte sumó al operativo los servicios del Sistema Provincia de Salud (SIPROSA), con foco en la campaña de vacunación antigripal. Nicastro subrayó la importancia de este acompañamiento sanitario en la época del año: “En esta ocasión va a estar presente el SIPROSA, y en estos casos, puntualmente, es muy importante por la época de la vacunación contra la gripe. Invitamos a todos aquellos jubilados que no se hayan vacunado todavía a acercarse para que en el Complejo puedan adquirir la vacuna.”