Chahla, Jaldo y Acevedo acordaron una agenda conjunta para impulsar obras y servicios en la capital La intendente de San Miguel de Tucumán recibió al gobernador y al vicegobernador en el Palacio Municipal. Durante el encuentro avanzaron en acciones coordinadas vinculadas al transporte, la obra pública y la mejora de los servicios para los vecinos.

La intendente Rossana Chahla, recibió este martes en el Palacio Municipal de 9 de Julio y Lavalle al gobernador Osvaldo Jaldo y al vicegobernador Miguel Acevedo, en una reunión de trabajo donde analizaron distintas problemáticas vinculadas al transporte, la obra pública, los servicios esenciales y la planificación conjunta entre la Provincia y el Municipio capitalino.

Durante el encuentro, las autoridades definieron algunas de las acciones prioritarias que consideran necesarias para mejorar el servicio de transporte público, avanzar en obras hídricas y coordinar trabajos de pavimentación y mejoramiento urbano en distintos sectores de San Miguel de Tucumán.

En primer término, la intendente Chahla destacó la importancia del encuentro y valoró la posibilidad de avanzar en una agenda común. “Hay distintas temáticas que venimos hablando, pero que estemos los tres juntos habla muy bien para poder avanzar en temas importantes como obras, transporte, obras hídricas y también planificar este año y medio de gestión que nos queda”, expresó.

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La jefa municipal señaló que el objetivo es sostener el trabajo articulado para resolver las demandas más urgentes de los vecinos. “Lo que reclama la gente, estamos atentos a eso y tratamos de resolverlo con la responsabilidad que tenemos cada uno institucionalmente”, afirmó.

En relación con el financiamiento de las obras y servicios, Chahla explicó que durante la reunión se priorizó la coordinación operativa por sobre la discusión de recursos económicos. “No hemos hablado de fondos, porque parece que los fondos no están claros, pero sí hablamos del trabajo articulado con la SAT, que es un tema que nos ocupa y nos preocupa”, indicó.

En ese marco, la intendenta recordó que gran parte de la infraestructura sanitaria de la capital presenta un fuerte deterioro por el paso del tiempo. “Las cloacas de San Miguel de Tucumán son del año 1906, tienen 120 años y fueron hechas para una población mucho menor a la actual”, remarcó.

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Según explicó, las obras deberán planificarse por etapas debido a la complejidad económica actual. “Tenemos que prevenir y trabajar en distintas etapas porque la situación económica no es la mejor”, sostuvo.

Chahla también destacó la necesidad de coordinar obras entre el Municipio y la Sociedad Aguas del Tucumán para evitar intervenciones superpuestas. “Si nosotros hacemos una carpeta asfáltica y después hay un problema cloacal, hay que romper todo nuevamente. Entonces primero tiene que trabajar la SAT y después vamos nosotros”, explicó.

La intendenta reconoció además que el contexto económico obliga a establecer prioridades. “Los recursos son finitos y tenemos que definir por dónde empezamos. La planificación es muy importante”, manifestó.

En cuanto a las principales demandas vecinales, sostuvo que las urgencias pasan actualmente por el transporte, el agua y el estado de las calles. “Me gustaría que todos los barrios tengan cordón cuneta y pavimento, pero no lo voy a poder hacer en una sola gestión”, admitió.

De todas maneras, destacó las obras ya ejecutadas por la administración municipal. “Nosotros hemos hecho 500 cuadras de pavimento, 1000 de cordón cuneta y 600 veredas”, detalló.

Respecto del transporte público, la jefa municipal explicó que el Municipio elaboró un diagnóstico integral sobre la situación de las líneas urbanas e interurbanas. “El transporte es uno solo en la provincia y tenemos que pensarlo de manera integral”, afirmó.

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Además, indicó que se analiza una reorganización de recorridos para optimizar recursos y mejorar la eficiencia del sistema. “No puede ser que 19 líneas pasen por el mismo lugar. Tenemos una propuesta para hacer más eficiente el servicio sin perder cobertura”, adelantó.