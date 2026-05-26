El Mercado del Norte se prepara para su reapertura con locales, patio de comidas y tecnología moderna La intendente Rossana Chahla supervisó el avance de los trabajos junto con representantes de la empresa concesionaria, que ya comenzó la entrega de espacios a los inquilinos. La apertura está prevista para fines de agosto de 2026.

La intendente Rossana Chahla supervisó este martes el avance de los trabajos del centro comercial ubicado en Mendoza y Maipú, en el ex Mercado del Norte, que próximamente reabrirá sus puertas para convertirse en un nuevo espacio de compras y un atractivo turístico más en una zona icónica del microcentro de San Miguel de Tucumán.

Según informó la jefa municipal durante el recorrido, está previsto que el centro comercial comience a funcionar plenamente con todos sus locales en las próximas semanas.

Chahla destacó la recuperación de un lugar emblemático de la ciudad y adelantó que el Municipio acompañará la puesta en valor integral del entorno urbano. “Para la posible apertura estamos hablando de agosto de 2026 como opción. Queremos que se reactive este lugar tan emblemático para todos los tucumanos, donde todos hemos venido en algún momento”, expresó.

La intendente remarcó que el predio “estaba bastante deteriorado con el paso de los años”, aunque sostuvo que ahora “se renueva con lo que hoy nuestra ciudad necesita”. En ese sentido, señaló que el nuevo formato del espacio apunta a las nuevas demandas sociales y comerciales. “Han cambiado nuestra gente, nuestros jóvenes, nuestros chicos, entonces también los espacios que tenemos que dar deben ser pensados para ellos, para los jóvenes, para los grupos y para las familias”, afirmó.

Chahla aclaró además que el nuevo espacio comercial no mantendrá la lógica histórica de un mercado tradicional. “No vemos que sea un formato como el que venía de Mercadito. Vemos que es un shopping, por eso se llama shopping Paseo del Norte. Es un shopping como cualquier otro de otras ciudades”, sostuvo. También indicó que se conservaron algunos rasgos estructurales del antiguo edificio, aunque incorporando elementos modernos. “Se respetaron algunas estructuras y también se están poniendo otras más modernas, como las que estamos viendo”, señaló.

En relación con la ocupación de los espacios comerciales, Chahla explicó que gran parte de los locales ya fueron alquilados y aclaró que la Municipalidad no interviene en la comercialización. “Hay una consultora que se encarga de ese tema. Nosotros como Municipio no somos intermediarios para el alquiler de los locales. Este espacio está concesionado al sector privado y nosotros respetamos, por supuesto”, indicó. Además, adelantó que predominan los rubros vinculados a indumentaria y deportes, mientras que en la planta alta funcionará un patio de comidas.

Jerarquización de la zona

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Por otro lado, la jefa municipal anunció que el Municipio realizará obras complementarias para acompañar el desarrollo del emprendimiento. “La Municipalidad hará una jerarquización de las calles y del entorno y también en la parte de cloacas y agua para colaborar con la construcción y hacerlo de manera conjunta con las empresas”, manifestó. En ese marco, agregó: “Vamos a mejorar un lugar que es privado y que será para todos los tucumanos”.

Chahla también hizo referencia a las condiciones actuales de circulación peatonal en la zona y explicó que se trabajará sobre las veredas y la seguridad urbana. “Por la calle Maipú la vereda tiene riesgos para la gente que circula con bolsas o compras. Nosotros quisimos que sea más segura y pensada para que la gente camine”, concluyó.

A su turno, el presidente de la firma Paseo del Norte, Juan Rocchio, informó que la inversión total del proyecto supera los 12 millones de dólares y destacó la complejidad técnica de la obra. “Trabajamos con la Comisión de Patrimonio porque el compromiso era mantener la fachada, entonces el nivel de inversión fue mucho mayor”, explicó.

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Rocchio señaló además que uno de los mayores desafíos se encuentra en el subsuelo del edificio, afectado históricamente por napas de agua. “El subsuelo, que tiene más de 1500 metros cuadrados, era la parte más afectada del edificio. Tenemos una napa muy poderosa que pasa por acá y, si no hacemos funcionar las bombas, llegamos a tener aproximadamente dos metros de agua”, detalló. Por ese motivo, indicó que se realizan importantes trabajos de impermeabilización y sistemas de evacuación hídrica.

Respecto de los plazos de finalización, el empresario confirmó que la intención es habilitar el paseo comercial a fines de agosto. “A partir de junio estamos haciendo entrega de los locales para que cada uno de los inquilinos pueda comenzar con sus trabajos y terminar sus espacios comerciales”, precisó.

También explicó que la distribución interna del shopping continúa adaptándose a la demanda de las marcas interesadas. “Originalmente teníamos previstos locales de 40 o 50 metros cuadrados, pero ahora nos están alquilando superficies de 150 metros cuadrados”, comentó. En ese sentido, aseguró que las tendencias comerciales cambiaron y que hoy se priorizan espacios más amplios y con mayor exposición de mercadería. “Antes había mucho uso de locales chicos de 15 o 20 metros cuadrados. Hoy las principales marcas exigen más superficie”, agregó.

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Detalles del emprendimiento

Por su parte, la encargada del área comercial, Agustina Rivera Budeguer, destacó el grado de avance de la obra y celebró la visita de la intendenta. “Estamos muy contentos de recibirla a la intendenta en una fecha tan especial para todos”, expresó.

Rivera Budeguer explicó que actualmente la obra atraviesa una etapa de terminaciones. “Estamos avanzando prácticamente con un 80% de la colocación de pisos. Después continuaremos con revestimientos, columnas y barandas, que son los detalles que le darán el marco definitivo a esta gran obra”, detalló.

En cuanto a la composición del centro comercial, indicó que el número definitivo de locales aún puede modificarse según la demanda de los inquilinos. Sin embargo, adelantó que en planta baja “se proyectan alrededor de 36 locales, siete islas comerciales y una gran tienda ancla de aproximadamente 5000 metros cuadrados distribuidos entre planta baja y planta alta”. Además, señaló que el nivel superior contará con otros 27 locales y siete islas de gran superficie.

Finalmente, la responsable comercial remarcó que el proyecto busca combinar el valor patrimonial del antiguo Mercado del Norte con infraestructura moderna y tecnología de última generación. “Es una obra completamente nueva en donde se buscó fusionar la arquitectura antigua, preservando lo que se puede preservar, con todo lo moderno”, explicó. Y concluyó: “Habrá materiales de última tecnología, iluminación moderna, escaleras mecánicas, montacargas y ascensores, entre otros servicios”.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán