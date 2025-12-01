El asesino de Luján Nieva pasará el resto de su vida en la cárcel El Tribunal del Centro Judicial Monteros impuso prisión perpetua a Walter Mateo Córdoba, de 39 años, por el asesinato de la niña Luján Nieva, ocurrido el 25 de agosto del año pasado en la localidad de Río Seco. La resolución se conoció este lunes, luego de un juicio que se extendió durante toda la semana anterior.

Antes de que los magistrados emitieran el fallo, la madre de Luján fue la última en hacer uso de la palabra y expresó la magnitud del daño:

“Todos los días me pregunto por qué lo hizo. Por qué tanto daño. El dolor y el vacío que me quedan son infinitos”, dijo ante el tribunal.

Los cargos acreditados

El tribunal conformado por los jueces Marcos Núñez Campero, Cecilia Tasquer y Matías Graña hizo lugar de forma parcial a la acusación presentada por la fiscal Mónica García de Targa.

Córdoba fue declarado culpable de homicidio doblemente agravado, por haberse cometido con alevosía y en un contexto de violencia de género. En cambio, no resultaron comprobados los delitos de abuso sexual ni privación ilegítima de la libertad.

La sentencia se apoyó en la totalidad de los estudios científicos elaborados por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), entre ellos análisis de ADN y peritajes realizados por el arqueólogo forense.

MIRA TAMBIÉN Viñuales continuará al frente de la FET tras una nueva elección interna

Cómo ocurrió el crimen

El hecho se produjo el 25 de agosto de 2024. Luján había salido de su casa, en el barrio Virgen del Rosario, para dirigirse a una despensa cercana y desde entonces no se supo más de ella.

De acuerdo con la acusación fiscal, la niña pasó por la vivienda de Córdoba y preguntó por la hija del acusado. El hombre, aprovechándose del vínculo de confianza, la hizo entrar a su domicilio y la atacó con un ladrillo, provocándole la muerte. Luego intentó deshacerse del cuerpo prendiéndole fuego en el fondo de su casa.

Al no lograr quemarlo por completo, segmentó el cadáver y ocultó las vísceras en un tacho, donde las cubrió con tierra.