El peronismo selló un acuerdo: habrá tope a los acoples y seguirá vigente el sistema de boletas partidarias Un encuentro entre el gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, destrabó los principales puntos de la reforma electoral y permitió que la Cámara quede en condiciones de avanzar con los cambios. La sesión clave quedó fijada para el 18 de diciembre, donde también se discutirá el proyecto de Ficha Limpia.

Acoples con límite y sin cambios en la modalidad de votación

La dirigencia oficialista acordó acotar los acoples, aunque manteniendo el actual sistema de boletas partidarias. De esta forma, en 2027 no se utilizará ni Boleta Única de Papel ni Boleta Única Electrónica.

El tope a las listas colectoras se definirá según la cantidad de bancas en juego.

Elecciones municipales: cada candidato a intendente podrá sumar su lista oficial y tantas nóminas anexas como bancas de concejales se renueven. En San Miguel de Tucumán , esto implica 18 acoples posibles .

Elecciones legislativas: el número de acoples se ajustará a las bancas disponibles por sección: 19 en Capital, 18 en el Oeste y 12 en el Este.

Ficha Limpia y paridad de género

También hubo consenso para avanzar con dos reformas relevantes:

Ficha Limpia: se busca inhabilitar a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia, tanto para cargos electivos como para funciones designadas por los tres poderes. El proyecto enviado por el Ejecutivo tendría mayor apoyo.

Paridad de género: se aplicará la alternancia obligatoria en el 100% de las listas.

Además, se otorgará puntaje docente a los educadores que se capaciten y actúen como autoridades de mesa, con una bonificación de dos puntos para quienes cumplan ese rol.

Temas con debate pendiente

Aún no hubo definiciones sobre dobles candidaturas ni postulaciones testimoniales, temas que seguirán en análisis.

Tras la reunión de Labor Parlamentaria, Acevedo confirmó que existe “acuerdo casi total” en los puntos priorizados y justificó la decisión de no avanzar con Boleta Única Electrónica por su alto costo en un contexto de baja coparticipación: “Por prudencia, no podemos implementarla todavía”, afirmó.

Si el cronograma se mantiene, el 18 de diciembre podría concretarse la votación que definirá el nuevo mapa electoral tucumano para los próximos comicios.