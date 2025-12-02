Acoples con límite y sin cambios en la modalidad de votación
La dirigencia oficialista acordó acotar los acoples, aunque manteniendo el actual sistema de boletas partidarias. De esta forma, en 2027 no se utilizará ni Boleta Única de Papel ni Boleta Única Electrónica.
El tope a las listas colectoras se definirá según la cantidad de bancas en juego.
-
Elecciones municipales: cada candidato a intendente podrá sumar su lista oficial y tantas nóminas anexas como bancas de concejales se renueven. En San Miguel de Tucumán, esto implica 18 acoples posibles.
-
Elecciones legislativas: el número de acoples se ajustará a las bancas disponibles por sección: 19 en Capital, 18 en el Oeste y 12 en el Este.
Ficha Limpia y paridad de género
También hubo consenso para avanzar con dos reformas relevantes:
-
Ficha Limpia: se busca inhabilitar a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia, tanto para cargos electivos como para funciones designadas por los tres poderes. El proyecto enviado por el Ejecutivo tendría mayor apoyo.
-
Paridad de género: se aplicará la alternancia obligatoria en el 100% de las listas.
Además, se otorgará puntaje docente a los educadores que se capaciten y actúen como autoridades de mesa, con una bonificación de dos puntos para quienes cumplan ese rol.
Temas con debate pendiente
Aún no hubo definiciones sobre dobles candidaturas ni postulaciones testimoniales, temas que seguirán en análisis.
Tras la reunión de Labor Parlamentaria, Acevedo confirmó que existe “acuerdo casi total” en los puntos priorizados y justificó la decisión de no avanzar con Boleta Única Electrónica por su alto costo en un contexto de baja coparticipación: “Por prudencia, no podemos implementarla todavía”, afirmó.
Si el cronograma se mantiene, el 18 de diciembre podría concretarse la votación que definirá el nuevo mapa electoral tucumano para los próximos comicios.