El aumento del boleto sigue sin consenso y profundiza el debate en el Concejo Deliberante La comisión de Transporte volvió a reunirse este lunes, pero no hubo avances concretos sobre la suba de la tarifa. Mientras los empresarios insisten en que el incremento es necesario para sostener el servicio, concejales mantienen posturas divididas y reclaman discutir una reforma integral del sistema.

La crisis del transporte público en San Miguel de Tucumán continúa sumando incertidumbre. Este lunes se realizó una nueva reunión de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante, donde volvió a analizarse la posibilidad de incrementar el precio del boleto de colectivo. Sin embargo, el encuentro concluyó sin avances concretos y el debate permanece abierto.

El aumento de la tarifa es uno de los principales reclamos de los empresarios del sector, quienes sostienen que la medida resulta indispensable para garantizar la continuidad del servicio. No obstante, dentro del cuerpo legislativo municipal persisten las diferencias y, por el momento, no existe el consenso político necesario para aprobar una suba.

El concejal Alfredo Terán de Zavalía fue una de las voces que se manifestó en contra del incremento en las actuales condiciones. “No estoy de acuerdo con la suba del boleto colectivo. Lo que se discute hoy no alcanza a justificar los números necesarios para avanzar con este aumento”, sostuvo durante el debate.

El edil también cuestionó la posibilidad de llevar el valor del pasaje a los 2.400 pesos, al considerar que sería una tarifa “completamente impagable” para gran parte de los usuarios. Según afirmó, una medida de este tipo podría agravar la caída en la cantidad de pasajeros que utiliza el sistema diariamente.

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En paralelo, otro de los ejes del debate gira en torno a la futura licitación del servicio. La semana pasada, la intendenta Rossana Chahla confirmó que los nuevos pliegos ya fueron elaborados y serán enviados al Concejo Deliberante para su tratamiento.

Terán de Zavalía consideró que la discusión de fondo debe centrarse en la reorganización integral del sistema de transporte. “Tenemos que avanzar en ese sentido. Estamos demorados con ese tema. Los pliegos ya deberían estar siendo tratados por el Concejo”, expresó.

Asimismo, el concejal remarcó que la problemática no se limita exclusivamente a la tarifa. En ese sentido, señaló que el sistema enfrenta dificultades estructurales vinculadas a la pérdida de pasajeros, cuestiones jurídicas pendientes y la necesidad de redefinir el modelo de funcionamiento del transporte público.

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Por otra parte, indicó que aún no existe una fecha definida para una audiencia con los empresarios del sector. “El Concejo tiene su tiempo, es un órgano político que no es de un solo partido. Las opiniones de los concejales están divididas”, afirmó.

De esta manera, el aumento del boleto sigue sin reunir el respaldo necesario dentro del Concejo Deliberante, mientras crece la expectativa por el tratamiento de los pliegos de licitación y las definiciones que puedan surgir sobre el futuro del transporte público en la capital tucumana. Para Terán de Zavalía, la solución no pasa únicamente por una actualización tarifaria, sino por dar un debate profundo sobre el marco jurídico y operativo del sistema, que incluya una nueva licitación y una reformulación integral del servicio.