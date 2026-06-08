Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con su gabinete ampliado El Primer Mandatario reunió a ministros y funcionarios para evaluar la marcha de la gestión provincial y coordinar acciones en áreas prioritarias.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes una reunión de gabinete ampliado en Casa de Gobierno, de la que participaron ministros, funcionarios de la administración central y representantes de entes autárquicos y descentralizados, con el objetivo de realizar un balance de la gestión provincial, evaluar la ejecución presupuestaria y coordinar acciones para fortalecer la prestación de servicios en todo el territorio tucumano.

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Interior, Darío Monteros; de Economía y Producción, Daniel Abad; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; de Desarrollo Social, Federico Masso; de Educación, Susana Montaldo; de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur; el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta y el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo.

También estuvieron presentes: la secretaria de Comunicación Pública, Mariana Lucenti; el secretario de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos, Carlos “Alito” Assan; el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Javier Morof; el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; el vicepresidente del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), Juan Casañas; el presidente del Ente de Infraestructura Comunitaria, Armando Cortalezzi; el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Guillermo Norry; el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Díaz; la presidenta del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado; la vicepresidenta del Ente de Turismo, Inés Frías Silva; el interventor IPACYM, Regino Racedo; el presidente del Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, Raúl Armisen; el director de Materiales y Construcciones Escolares, Ramón Santiago Cano; el titular del IPLA, Dante Loza; el interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Hugo Cabral; el interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate; y la interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), Elena Hurtado.

En ese contexto, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, señaló que el encuentro permitió compartir con las distintas áreas del Estado provincial el estado de ejecución del presupuesto y recoger aportes de funcionarios y organismos descentralizados para fortalecer la gestión.

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Asimismo, destacó que la administración encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo continúa concentrando sus esfuerzos en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad y asistencia social, con el objetivo de sostener servicios esenciales para los tucumanos.

“Fue una jornada muy positiva porque nos permitió intercambiar miradas sobre la marcha de la administración provincial y analizar distintos aspectos que contribuyen a mejorar nuestro trabajo diario”, expresó.

En materia financiera, Abad llevó tranquilidad a los trabajadores estatales al confirmar que la Provincia cumplirá en tiempo y forma con sus compromisos salariales y precisó que “el Sueldo Anual Complementario se depositará el 16 de junio para que esté disponible el día 17”.

Además, informó que los salarios correspondientes al mes de junio se abonarán durante los primeros días de julio, conforme al cronograma habitual.

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Respecto de la inversión pública, afirmó que “siguen ejecutándose obras importantes como las viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda, los trabajos viales y los programas habitacionales en marcha, porque son acciones fundamentales para el desarrollo de Tucumán”.

Por otra parte, al referirse a las gestiones impulsadas por Jaldo ante organismos nacionales y empresas del sector energético, Abad indicó que se encuentra asegurado el suministro de gas para las principales actividades productivas.

“La industria citrícola, la actividad azucarera y otros sectores industriales cuentan con disponibilidad para contratar el servicio, por lo que estimamos que gran parte de los acuerdos ya se encuentran encaminados”, explicó.

Finalmente, el Ministro concluyó diciendo que “la prioridad de Jaldo sigue siendo acompañar a los tucumanos y brindar respuestas concretas. El desafío es llegar a cada rincón de la provincia con soluciones y servicios que mejoren la calidad de vida de la gente”.

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Fuente Comunicación Tucumán