El Bus Turístico Educativo vuelve con nuevos circuitos gratuitos para estudiantes La Dirección de Turismo reanuda los viajes guiados para estudiantes de escuelas y colegios de Tucumán. Las delegaciones pueden participar del nuevo “Circuito de la Memoria: Historia de los Trabajadores”, además del tradicional recorrido por Museos Municipales.

Instituciones educativas públicas y privadas de la provincia, tanto de la Capital y como del interior, ya pueden inscribirse en el ciclo 2026 del Bus Turístico Educativo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que permite a los alumnos conocer lugares históricos, turísticos y emblemáticos de la ciudad.

Los paseos guiados son gratuitos y están a cargo de la Dirección de Turismo, dependiente de la Subsecretaría de Cultura municipal.

El programa dio inicio este año con la participación de establecimientos educativos de gestión municipal y a partir de mayo se pueden sumar las instituciones educativas de gestión pública provincial y privadas.

Cómo inscribirse

La inscripción conta de dos pasos. En una primera instancia las autoridades educativas o docentes a cargo de los grupos estudiantiles deben completar el siguiente formulario digital, donde se detallan circuitos, fechas y horarios disponibles para realizar el recorrido:

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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVdbtQFaN8oGopXW56eAhkjFPtfrurh65P8t_CF3Jvn0uFkg/viewform?usp=sharing&ouid=114494574436658999130

En segundo lugar, la autoridad del establecimiento educativo (director/a o representante debidamente autorizado) debe remitir una nota formal de solicitud del servicio de Bus Turístico Educativo a través de correo electrónico turismo.ciudadhistoria@gmail.com. En el correo tienen que especificar nombre del establecimiento y de la autoridad, dirección, nivel educativo, cantidad de personas, fecha y horario en que desean realizar el tour y agregar un número de contacto para programar la salida.

El programa cuenta con cupos limitados por cada recorrido. Quienes soliciten el servicio deben tener en cuenta que el Bus Turístico Educativo cuenta con una capacidad máxima de 40 alumnos y cuatro docentes acompañantes.

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En el formulario de inscripción actual figuran las fechas disponibles para el mes de mayo de 2026 y mensualmente se irán habilitando las fechas posteriores.

Dos circuitos para profundizar en la historia de Tucumán

Este año delegaciones escolares tienen a disposición dos recorridos: el nuevo “Circuito de la Memoria: Historia de los Trabajadores” y el tradicional “Circuito Histórico Cultural”, que se detallan a continuación:

Nuevo Circuito de la Memoria: Historia de los Trabajadores

Se ofrecerá los jueves por la mañana y está destinado a alumnos de 4°, 5° y 6° año del secundario.

Se trata de una iniciativa pedagógica y cultural que propone un recorrido por sitios emblemáticos de la capital tucumana para reflexionar sobre procesos sociales que forjaron nuestra identidad regional. Este itinerario surge en el año en que se conmemoran el 50° aniversario del Golpe de Estado de 1976 y los 60 años del cierre de los ingenios azucareros, hitos que transformaron la realidad política y económica de la provincia. Durante el circuito los asistentes podrán identificar actores y sucesos fundamentales de la historia reciente a través de cuatro paradas claves:

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Museo de la Industria Azucarera (MIA), ubicado en la histórica Casa Quinta del Obispo Colombres, en el Parque 9 de Julio: este punto aborda los orígenes de la actividad azucarera y la vida de los “obreros del surco”.

Sede de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), motor del sindicalismo en el Norte argentino: en esta parada se relata su rol central en huelgas históricas.

Sede de ATEP: un espacio dedicado al sindicalismo docente y a la memoria de Isauro Arancibia, maestro asesinado el 24 de marzo de 1976.

Plaza Independencia: el recorrido culmina con una reflexión colectiva en el epicentro de las luchas sociales en Tucumán

Circuito Histórico Cultural

Este paseo educativo se podrá realizar los martes y miércoles en turnos mañana y tarde, los jueves en turno tarde y los viernes por la mañana.

El circuito histórico-cultural propone un recorrido por espacios emblemáticos de la ciudad de San Miguel de Tucumán que permiten comprender la identidad local a través de su historia, su cultura y su desarrollo productivo. A lo largo del itinerario, los alumnos podrán conocer distintos aspectos que conforman el patrimonio tucumano, desde su pasado industrial hasta sus expresiones artísticas y su legado histórico nacional.

El recorrido incluye la visita al Museo de la Industria Azucarera, donde se pone en valor la importancia de la actividad azucarera en la formación económica y social de la provincia; la Casa Natal de Mercedes Sosa, espacio que rescata la vida y obra de una de las figuras más representativas de la música popular argentina; La Casa Museo de la Ciudad, que permite conocer la evolución urbana, social y cultural de la ciudad; y la Casa Belgraniana, sitio histórico que vincula la ciudad con la figura del General Manuel Belgrano y los acontecimientos de la independencia.