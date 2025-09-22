Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Sí funcionará la guardia médica, de enfermería, odontología y radiología dental, disponible las 24 horas. Se recuerda concurrir con DNI y barbijo.

Transporte público: los colectivos circularán con la frecuencia de los días domingos.

Recolección de residuos: no se prestará el servicio el miércoles 24. Los vecinos deberán sacar la basura el jueves 25, cuando se retome la recolección en su cronograma habitual.

Cementerios municipales: el del Norte, el del Oeste y el Jardín abrirán en su horario habitual, de 8 a 12 y de 15 a 18.

Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): permanecerá cerrado.