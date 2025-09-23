Se definió cómo atenderá el comercio en el feriado del 24 de sptiembre La Cámara de Comercio de Tucumán informó cómo será la atención en la provincia en lo que respecta a dos fechas claves: el feriado provincial por la Batalla de Tucumán este miércoles 24 de septiembre y el Día del Empleado de Comercio, que fue trasladado.

Miércoles 24 de septiembre: comercio abierto

Aunque el 24 de septiembre es un feriado provincial, la Cámara de Comercio de Tucumán anunció que los locales comerciales abrirán sus puertas con normalidad. Esta decisión busca mantener la actividad económica en la provincia.

La medida se ampara en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que establece que los días no laborables son de trabajo optativo para el empleador. En caso de que el empleado preste servicios, recibirá su salario simple.

Día del Empleado de Comercio se traslada al lunes

El Día del Empleado de Comercio, que se celebra cada 26 de septiembre, será una jornada de trabajo habitual este viernes 26.

Para facilitar el descanso de los trabajadores del sector, el feriado se trasladó al lunes 29 de septiembre. Ese día, tiendas, shoppings y supermercados de la provincia permanecerán cerrados.