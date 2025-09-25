Cronograma: El pago de sueldos de septiembre comienza este viernes La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda, confirmó el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado provincial.

El inicio de la liquidación de la parte proporcional está pautado para este viernes 26 de septiembre.

Cronograma de Pago – Parte Proporcional de Haberes

El pago de la primera parte de los sueldos se desarrollará de la siguiente manera:

Viernes 26 de Septiembre

SI.PRO.SA. (Sistema Provincial de Salud)

(Sistema Provincial de Salud) Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)

Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo

Sábado 27 de Septiembre

Seguridad (Policía y Servicio Penitenciario)

(Policía y Servicio Penitenciario) Administración Central

Defensoría del Pueblo

Tribunal de Cuentas y Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Comunas Rurales

Martes 30 de Septiembre

Poder Judicial (incluye Corte Suprema y Centros Judiciales del Interior)

(incluye Corte Suprema y Centros Judiciales del Interior) Ministerio Público Fiscal y Ministerio Pupilar y de la Defensa

Municipios del Interior

Organismos Descentralizados (como E.R.S.E.P.T., ETE, Ente Cultural de Tucumán, I.P.A.C.Y.M., entre otros)

Inicio de la Parte Complementaria

El pago de la parte complementaria de los salarios comenzará la semana siguiente, el jueves 2 de octubre, y se extenderá hasta el sábado 4 de octubre, incluyendo el pago a docentes de gestión privada y jubilados fuera de convenio.

Jueves 2 de Octubre

SI.PRO.SA. (Complementaria)

(Complementaria) Instituto Provincial de la Vivienda

Caja de Previsión y Seguridad Social (IPSS)

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Viernes 3 de Octubre

Administración Central

Educación (Establecimientos Provinciales y Secundarias Transferidas)

(Establecimientos Provinciales y Secundarias Transferidas) Defensoría del Pueblo

Poder Legislativo

Jubilados fuera de convenio y Renta Vitalicia

y Renta Vitalicia Seguridad (Policía y Penitenciario)

Sábado 4 de Octubre

Comunas Rurales y Municipios del Interior (Complementaria)

(Complementaria) Poder Judicial y Ministerios Públicos (Complementaria)

Educación (Establecimientos Públicos de Gestión Privada )

(Establecimientos Públicos de ) Organismos Descentralizados restantes (E.R.S.E.P.T., Ente Cultural, S.E.P.A.P.Y.S., etc.)