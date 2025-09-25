El inicio de la liquidación de la parte proporcional está pautado para este viernes 26 de septiembre.
Cronograma de Pago – Parte Proporcional de Haberes
El pago de la primera parte de los sueldos se desarrollará de la siguiente manera:
Viernes 26 de Septiembre
- SI.PRO.SA. (Sistema Provincial de Salud)
- Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)
- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
Sábado 27 de Septiembre
- Seguridad (Policía y Servicio Penitenciario)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas y Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Comunas Rurales
Martes 30 de Septiembre
- Poder Judicial (incluye Corte Suprema y Centros Judiciales del Interior)
- Ministerio Público Fiscal y Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Organismos Descentralizados (como E.R.S.E.P.T., ETE, Ente Cultural de Tucumán, I.P.A.C.Y.M., entre otros)
Inicio de la Parte Complementaria
El pago de la parte complementaria de los salarios comenzará la semana siguiente, el jueves 2 de octubre, y se extenderá hasta el sábado 4 de octubre, incluyendo el pago a docentes de gestión privada y jubilados fuera de convenio.
Jueves 2 de Octubre
- SI.PRO.SA. (Complementaria)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Caja de Previsión y Seguridad Social (IPSS)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
Viernes 3 de Octubre
- Administración Central
- Educación (Establecimientos Provinciales y Secundarias Transferidas)
- Defensoría del Pueblo
- Poder Legislativo
- Jubilados fuera de convenio y Renta Vitalicia
- Seguridad (Policía y Penitenciario)
Sábado 4 de Octubre
- Comunas Rurales y Municipios del Interior (Complementaria)
- Poder Judicial y Ministerios Públicos (Complementaria)
- Educación (Establecimientos Públicos de Gestión Privada)
- Organismos Descentralizados restantes (E.R.S.E.P.T., Ente Cultural, S.E.P.A.P.Y.S., etc.)