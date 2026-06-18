El Concejo aprobó la suba del boleto a $1.700 en Tucumán La tarifa del transporte urbano de pasajeros aumentó un 36%, de $1.250 a $1.700. La votación fue ajustada y se definió con el voto desempate del presidente del Concejo, Fernando Juri.

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este jueves la actualización de la tarifa del boleto urbano de colectivos. El nuevo valor pasará de $1.250 a $1.700, lo que representa un incremento del 36%.

La sesión, que retomó un cuarto intermedio fijado para el martes, tuvo como primer punto del orden del día la solicitud presentada en abril por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), que reclamaba un ajuste tarifario ante el aumento de los costos operativos.

El debate fue extenso y atravesado por críticas desde distintos bloques. El presidente de la comisión de Transporte, el oficialista José María Franco, defendió el dictamen y sostuvo que el incremento es necesario para garantizar la continuidad del servicio. “Nuestro sistema de transporte está en una situación terminal porque la gente no lo elige”, afirmó.

La votación resultó 9 a 8, con el voto desempate del presidente del Concejo, Fernando Juri. Los seis concejales del bloque peronista votaron a favor, junto a los unibloques Acción Vecinal y Libres del Sur. En contra se pronunciaron los cuatro radicales y los bloques de Fuerza Republicana y el alfarismo. El concejal del PJ Gonzalo Carrillo Leito se ausentó con previo aviso.

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La ordenanza fue remitida al Departamento Ejecutivo Municipal, que podrá promulgarla o vetarla.