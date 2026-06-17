Incrementará el precio del boleto de colectivos y la bajada de bandera de Taxis El Concejo Deliberante capitalino avanzó con la revisión de las tarifas del transporte público.

La comisión de Transporte emitió un dictamen para actualizar el boleto del colectivo en un 35%, que pasará de $1.250 a $1.700. Será el tema principal de la sesión convocada para este jueves, y si bien en el oficialismo confían en que obtendrán los votos necesarios, lo cierto es que hasta el momento el “poroteo” parece estar reñido, con nueve ediles a favor y ocho en contra. De todos modos, la fecha de implementación dependerá de la promulgación de la ordenanza, un trámite que corre por cuenta del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).

A la vez, la comisión de Transporte que preside el peronista José María Franco emitió un segundo dictamen, pero relacionado al servicio regido por Sutrapa en la categoría taxis, con un incremento del 33% (la bajada de bandera pasaría a $1.200).

Si bien el asunto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto, el interrogante pasa por si será incluido en el orden del día de esta sesión o si quedará pendiente para una nueva convocatoria, que en tal caso podría tener lugar el jueves de la semana que viene.

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Fuente La Gaceta