La comisión de Transporte emitió un dictamen para actualizar el boleto del colectivo en un 35%, que pasará de $1.250 a $1.700. Será el tema principal de la sesión convocada para este jueves, y si bien en el oficialismo confían en que obtendrán los votos necesarios, lo cierto es que hasta el momento el “poroteo” parece estar reñido, con nueve ediles a favor y ocho en contra. De todos modos, la fecha de implementación dependerá de la promulgación de la ordenanza, un trámite que corre por cuenta del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).
A la vez, la comisión de Transporte que preside el peronista José María Franco emitió un segundo dictamen, pero relacionado al servicio regido por Sutrapa en la categoría taxis, con un incremento del 33% (la bajada de bandera pasaría a $1.200).
Si bien el asunto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto, el interrogante pasa por si será incluido en el orden del día de esta sesión o si quedará pendiente para una nueva convocatoria, que en tal caso podría tener lugar el jueves de la semana que viene.
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Fuente La Gaceta
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