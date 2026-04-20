El fenómeno del padre Guilherme y el giro digital de la Iglesia Católica El auge de la espiritualidad entre jóvenes, el impacto de los influencers religiosos y el rol de la Iglesia en la era digital marcan una nueva etapa impulsada por el legado del Papa Francisco.

La Iglesia Católica enfrenta un cambio de época impulsado por las nuevas generaciones, donde la espiritualidad gana terreno frente a la religión tradicional. Según explicó el padre Luis Zazano, los jóvenes nacidos entre 2008 y 2010 —la llamada generación centennial— muestran un creciente interés por lo espiritual, incluso por fuera de las estructuras religiosas clásicas.

Este fenómeno también se refleja en redes sociales como TikTok, donde durante el último año se destacaron búsquedas vinculadas a la filosofía estoica y prácticas espirituales. Se trata de una tendencia que atraviesa tanto a millennials como a centennials, evidenciando una necesidad de sentido en un contexto actual.

En ese marco, Luis Zazano analizó un hecho reciente que grafica este cambio cultural: la Plaza de Mayo fue escenario de una postal poco habitual, con miles de personas reunidas para recordar al Papa Francisco al ritmo de la música electrónica.

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El evento tuvo como protagonista al sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto, conocido a nivel mundial por fusionar espiritualidad con techno en sus presentaciones. Su show rompió esquemas tradicionales dentro de la Iglesia y convocó a una multitud, especialmente de jóvenes, en una propuesta que combina música, fe y mensajes del Evangelio.

Frente a este escenario, la Iglesia ha comenzado a adaptarse. Desde 2016, y con mayor intensidad tras la pandemia de 2020, el Papa Francisco impulsó la llamada evangelización digital, promoviendo la presencia en redes sociales y el surgimiento de influencers religiosos y misioneros digitales.

El propio fenómeno de Guilherme Peixoto —al igual que otros sacerdotes que trabajan en entornos digitales— refleja ese cambio de paradigma: una Iglesia que busca nuevos lenguajes para acercarse a quienes hoy transitan su espiritualidad desde lo virtual.

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Sin embargo, el desafío no termina en la convocatoria masiva. Según remarcó Luis Zazano, el objetivo es transformar ese interés en un camino sostenido de fe, basado en tres pilares: la oración, los sacramentos y la ayuda al prójimo.

Uno de los puntos críticos es la construcción de comunidad en un contexto cada vez más individualista. Aunque muchos jóvenes consumen contenido religioso online —como misas transmitidas por plataformas digitales—, no siempre se integran a la vida parroquial, lo que plantea un reto central para la Iglesia.

A su vez, el avance de la inteligencia artificial abre un nuevo escenario. Cada vez más personas recurren a herramientas digitales en busca de respuestas espirituales o contención emocional, lo que refuerza la necesidad de una Iglesia presente y cercana.

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En este contexto, el mensaje del Papa Francisco continúa marcando el rumbo: una Iglesia abierta a “todos, todos, todos”. La apuesta es clara: no perder fieles, sino encontrar nuevas formas de hablarle a una generación que busca sentido, pertenencia y esperanza.