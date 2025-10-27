El peronismo conservará 98 escaños, configurando así un escenario de fuerte polarización política entre los dos principales bloques. Sin embargo, el equilibrio interno podría variar si algunos legisladores de espacios provinciales o independientes redefinen sus alianzas en los próximos días.
La Libertad Avanza y aliados
De los 64 nuevos diputados electos por el oficialismo, 51 pertenecen a LLA, 10 al PRO y 3 a la UCR. En total, el bloque libertario contará con 80 diputados propios, superando ampliamente los 37 que tenía hasta ahora.
Sumando los aliados del PRO y de un grupo de radicales, el oficialismo alcanzaría 113 bancas, pero aún necesitará al menos 16 más para garantizar el quórum. En esa búsqueda, el Gobierno apunta a sectores dialoguistas, como Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y la diputada Verónica Razzini, de Futuro y Libertad.
También será clave la relación con la bancada de Provincias Unidas, que reúne representantes de distritos del interior y contará con unos 20 diputados, aunque varios de sus gobernadores sufrieron derrotas electorales.
Distribución territorial
El oficialismo y sus aliados obtuvieron bancas en todo el país: 17 en Buenos Aires, 7 en la Ciudad de Buenos Aires, 5 en Córdoba, 4 en Mendoza y Santa Fe, 3 en Entre Ríos, y 2 en Tucumán, Chaco, Salta y San Luis, además de representantes en otras provincias como Catamarca, Jujuy, Corrientes, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego.
El panorama opositor
El peronismo, bajo distintas denominaciones, logró renovar 46 de sus 98 bancas tras imponerse en siete distritos. Obtuvo 16 escaños en Buenos Aires, 4 en la Ciudad de Buenos Aires, 3 en Santa Fe, y sumó representación en Chaco, Catamarca, Entre Ríos, Tucumán, La Pampa y Santiago del Estero, entre otros.
Por su parte, Innovación Federal conservará 7 diputados, Provincias Unidas tendrá alrededor de 20, mientras que la izquierda contará con 4 bancas, dos de ellas por la provincia de Buenos Aires.
En cambio, la Coalición Cívica quedó reducida a dos representantes —los únicos con mandato vigente—, y los bloques menores como Coherencia y el MID mantendrán su presencia con cuatro y dos diputados, respectivamente.
El nuevo Congreso, que asumirá en diciembre, se perfila con una Cámara fragmentada y sin mayorías automáticas, donde cada proyecto del Ejecutivo requerirá negociaciones caso por caso.