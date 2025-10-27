Nuevo mapa político en Diputados: el oficialismo deberá negociar para aprobar las reformas clave Tras las elecciones legislativas, La Libertad Avanza (LLA), el espacio oficialista, se consolidó como primera minoría en la Cámara de Diputados con 107 bancas, aunque sin alcanzar el quórum propio. Esto obliga al Gobierno a buscar consensos y acuerdos con otros bloques para avanzar con proyectos estratégicos como las reformas laboral y tributaria.

El peronismo conservará 98 escaños, configurando así un escenario de fuerte polarización política entre los dos principales bloques. Sin embargo, el equilibrio interno podría variar si algunos legisladores de espacios provinciales o independientes redefinen sus alianzas en los próximos días.

La Libertad Avanza y aliados

De los 64 nuevos diputados electos por el oficialismo, 51 pertenecen a LLA, 10 al PRO y 3 a la UCR. En total, el bloque libertario contará con 80 diputados propios, superando ampliamente los 37 que tenía hasta ahora.

Sumando los aliados del PRO y de un grupo de radicales, el oficialismo alcanzaría 113 bancas, pero aún necesitará al menos 16 más para garantizar el quórum. En esa búsqueda, el Gobierno apunta a sectores dialoguistas, como Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y la diputada Verónica Razzini, de Futuro y Libertad.

También será clave la relación con la bancada de Provincias Unidas, que reúne representantes de distritos del interior y contará con unos 20 diputados, aunque varios de sus gobernadores sufrieron derrotas electorales.

MIRA TAMBIÉN El 20% del sueldo para Estatales Tucumanos arranca este miércoles 29 de octubre

Distribución territorial

El oficialismo y sus aliados obtuvieron bancas en todo el país: 17 en Buenos Aires, 7 en la Ciudad de Buenos Aires, 5 en Córdoba, 4 en Mendoza y Santa Fe, 3 en Entre Ríos, y 2 en Tucumán, Chaco, Salta y San Luis, además de representantes en otras provincias como Catamarca, Jujuy, Corrientes, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego.

El panorama opositor

El peronismo, bajo distintas denominaciones, logró renovar 46 de sus 98 bancas tras imponerse en siete distritos. Obtuvo 16 escaños en Buenos Aires, 4 en la Ciudad de Buenos Aires, 3 en Santa Fe, y sumó representación en Chaco, Catamarca, Entre Ríos, Tucumán, La Pampa y Santiago del Estero, entre otros.

Por su parte, Innovación Federal conservará 7 diputados, Provincias Unidas tendrá alrededor de 20, mientras que la izquierda contará con 4 bancas, dos de ellas por la provincia de Buenos Aires.

MIRA TAMBIÉN Alerta amarilla por tormentas para la tarde en San Miguel de Tucumán

En cambio, la Coalición Cívica quedó reducida a dos representantes —los únicos con mandato vigente—, y los bloques menores como Coherencia y el MID mantendrán su presencia con cuatro y dos diputados, respectivamente.

El nuevo Congreso, que asumirá en diciembre, se perfila con una Cámara fragmentada y sin mayorías automáticas, donde cada proyecto del Ejecutivo requerirá negociaciones caso por caso.