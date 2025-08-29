Pago proporcional

Pago complementario

  • Miércoles 3 de septiembre:

    • Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)

    • Instituto Provincial de la Vivienda

    • Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

    • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

    • Sociedad Aguas del Tucumán

    • Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

  • Jueves 4 de septiembre:

    • Administración Central

    • Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales Rep. 18; Escuelas Secundarias Transferidas Reps. 25, 26 y 27)

    • Defensoría del Pueblo

    • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

    • Tribunal de Cuentas

    • Tribunal Fiscal de Apelación

    • Poder Legislativo

    • Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

    • Jubilados fuera de convenio

    • Renta vitalicia – Héroes de Malvinas

    • Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo

    • Comunas Rurales

  • Viernes 5 de septiembre:

    • Municipios del Interior

    • Poder Judicial (Centros Judiciales Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)

    • Ministerio Público Fiscal

    • Ministerio Pupilar y de la Defensa

    • Dirección de Recursos Hídricos

    • Ente Tucumán Turismo

    • Ente Cultural de Tucumán

    • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)

    • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)

    • Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEPT)

    • Instituto de Desarrollo Productivo

    • Ente de Infraestructura Comunitaria

    • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

    • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

    • Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (niveles Primario, Secundario y Terciario transferidos)

Cronograma pago salarios Tucumán

Noticias relacionadas