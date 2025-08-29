Pago proporcional
Viernes 29 de agosto:
Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
Administración Central
Defensoría del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Poder Legislativo
Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Sábado 30 de agosto:
Comunas Rurales
Poder Judicial (Centros Judiciales Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Municipios del Interior
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)
Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEPT)
Instituto de Desarrollo Productivo
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Pago complementario
Miércoles 3 de septiembre:
Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
Instituto Provincial de la Vivienda
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Sociedad Aguas del Tucumán
Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
Jueves 4 de septiembre:
Administración Central
Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales Rep. 18; Escuelas Secundarias Transferidas Reps. 25, 26 y 27)
Defensoría del Pueblo
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Poder Legislativo
Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Jubilados fuera de convenio
Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
Comunas Rurales
Viernes 5 de septiembre:
Municipios del Interior
Poder Judicial (Centros Judiciales Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)
Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEPT)
Instituto de Desarrollo Productivo
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (niveles Primario, Secundario y Terciario transferidos)
