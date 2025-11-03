El gobernador Jaldo mantuvo una reunión con la Plana Mayor de la Policía En la reunión de trabajo se destacó el fortalecimiento de los operativos preventivos, la intensificación de la presencia policial en las calles y el avance en la ampliación del penal de Benjamín Paz.

El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió este lunes por la mañana en Casa de Gobierno con la Plana Mayor de la Policía para evaluar el trabajo de la fuerza de seguridad en el marco del plan integral de seguridad impulsado por el propio mandatario, y realizó un balance de los avances en materia de prevención y operatividad policial en la provincia.

En el encuentro participaron el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta; el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo; el secretario de seguridad, Héctor Vizcarra y el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, dijo que “el Gobernador nos ha convocado hoy para ir avanzando sobre este plan integral de seguridad, para tener amplio conocimiento de la estadística, cómo venimos con la baja en los números, pero sí profundizar todo el sistema operativo de la Policía de Tucumán desde hoy hasta que finalice este año”.

Según explicó, el objetivo principal es intensificar la presencia policial en las calles: “Se trata de salir más a la calle, de hacer sentir la presencia policial en todos los barrios, en todas las ciudades, para que el ciudadano viva tranquilo, y eso es lo que estamos buscando”.

Balance del fin de semana y operativos en marcha

El jefe de Policía, sostuvo que “prácticamente, tenemos muchos hechos esclarecidos, muchos procedimientos. Hemos tenido una situación con el joven que murió a raíz de la agresión de su pareja; también tenemos esclarecido el hecho en Aguilares. Además, hubo muchos secuestros de drogas y de elementos en el ingreso a la provincia”, detalló.

Girvau Olleta señaló que el trabajo operativo se reforzará durante noviembre y diciembre, con una fuerte presencia en toda la provincia. “Vamos a hacer sentir al personal policial en todo Tucumán. No vamos a permitir hechos de desorden ni disturbios; quien los provoque va a terminar detenido. Vamos a actuar de idéntica manera que el año pasado”, aseguró.

Ampliación del penal de Benjamín Paz

Durante el encuentro, también se abordó la situación del sistema penitenciario. Girvau Olleta informó que, por instrucción del gobernador Jaldo, se trabaja de manera urgente en la ampliación del penal de Benjamín Paz.

