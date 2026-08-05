El gobernador Jaldo se refirió al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad El mandatorio informó que, según las conversaciones que mantuvo con las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, ambas expresaron su rechazo al proyecto durante su tratamiento en el Senado.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la posición que adoptará el Bloque Independencia ante el tratamiento el día de mañana, 6 de agosto, en el Senado de la Nación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad y sostuvo que, de acuerdo con las conversaciones que mantuvo con las senadoras nacionales Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, ambas manifestaron su rechazo a la iniciativa.

En ese sentido, el mandatario provincial afirmó: “he conversado con las dos senadoras nacionales – Beatriz Ávila y Sandra Mendoza- y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”.

“Yo no puedo opinar por ellas, pero lo que yo sé hasta acá, que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas, porque yo lo que creo que la gente puede venir a invertir, lo que no se puede venir a apropiar de nuestras tierras”, reflexionó.

Asimismo, Jaldo planteó su postura sobre la propiedad de las tierras y señaló: “Ustedes no se olviden que en la historia muchos hombres y mujeres han peleado mucho. Primero, para liberarnos de los ingleses, liberarnos de los españoles. Hemos tenido criollos y criollas que han perdido la vida para darnos una patria, para darnos esta tierra. ¿Y ustedes se imaginan que por ley nosotros la entreguemos? La verdad que no nos cabe en la cabeza esta decisión”.

MIRA TAMBIÉN El Instituto de Enseñanza Superior Penitenciario celebró dos años con respaldo del Gobierno

El Gobernador también indicó que el proyecto recibió modificaciones durante su tratamiento legislativo y remarcó la necesidad de analizar esos cambios antes de su votación.

En ese marco, expresó: “Por supuesto que hay que leer las modificaciones que hicieron en el proyecto, porque hasta hoy están haciendo modificaciones porque no están los votos para sancionarla, creo que hace falta 40 votos, no los tienen en el Senado. Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros, que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”.

Fuente Comunicación Tucumán