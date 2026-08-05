Osvaldo Jaldo destacó el valor de la visita del Papa León XIV a la Argentina Jaldo expresó que la visita pastoral del papa León XIV representará una oportunidad para renovar el compromiso colectivo con el bienestar del país y manifestó su deseo de que el Pontífice acompañe ese proceso.

El gobernador Osvaldo Jaldo valoró el anuncio de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre como parte de una gira por Sudamérica. El Sumo Pontífice recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba, en lo que será el primer viaje de un Papa al país en casi 40 años, tras la visita de Juan Pablo II en 1987.

El mandatario sostuvo que la llegada del Santo Padre representará un acontecimiento de profunda trascendencia para la sociedad argentina y expresó su deseo de que la visita fortalezca los valores de la unidad, el diálogo y la esperanza.

“Es muy importante que nuestro Santo Padre visite Argentina. Anhelábamos y pedíamos para que el Papa Francisco venga a la Argentina. Lamentablemente, se fue y no pudo venir, así que yo creo que es algo muy importante y trascendental, no solo para todos aquellos hombres y mujeres de fe, sino para todo el pueblo argentino”, sostuvo el Mandatario.

El Gobernador también señaló que la presencia del Papa constituirá un mensaje de fe y de encuentro en un contexto que demandará el compromiso de todos los sectores de la sociedad. “La visita del Papa es una bendición de Dios y todos tenemos que orar para que tengamos una Argentina unida, sin grieta, donde todos pongamos un granito de arena para sacar este país adelante”.

Por último, Jaldo expresó que la visita pastoral del papa León XIV representará una oportunidad para renovar el compromiso colectivo con el bienestar del país y manifestó su deseo de que el Pontífice acompañe ese proceso. “Si algo hay que pedir en la visita del Papa es que nos ayude con su bendición a conseguir estos objetivos, que no es otra cosa que en la Argentina se pueda vivir un poco mejor”, cerró.

Fuente Comunicación Tucumán