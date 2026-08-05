Un caballo cayó en un pozo en barrio Manantial Sur El maratonista Arón Quiroga difundió un video del hecho y reclamó una intervención urgente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la Municipalidad capitalina.

La caída de un caballo en un pozo ubicado en el barrio Manantial Sur, en San Miguel de Tucumán, volvió a exponer el peligro que denuncian los vecinos desde hace meses. El maratonista Arón Quiroga difundió un video del hecho y reclamó una intervención urgente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y de la Municipalidad capitalina.

Quien volvió a visibilizar el problema fue el maratonista tucumano Aron Quiroga, que desde hace tiempo viene realizando publicaciones para advertir sobre el peligro que representa ese sector de la calzada. Tras el nuevo incidente, expresó su malestar por la falta de respuestas y aseguró que la situación solo obtiene atención cuando toma estado público.

“Lamentablemente parece que la única forma de que vengan a dar una solución es hacer público el problema. Hoy cayó un caballo en el pozo que está en medio de la calle y a una cuadra de una escuela primaria. Hace meses que denuncio esta situación y no pueden dar una solución. Vinieron a ver el pozo y quedó en eso, nada más”, escribió Quiroga en sus redes sociales.

En su publicación, el deportista también dirigió un pedido a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a quienes solicitó una intervención definitiva. “Les pido que tengan un poco de empatía y den una solución final antes de que ocurra una tragedia. Es un trabajo de dos días como mucho y se evitan situaciones como esta”, sostuvo.

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Quiroga recordó además que el pozo ya fue escenario de otros accidentes. Según indicó, motociclistas y automovilistas sufrieron inconvenientes al transitar por el lugar, por lo que considera que el riesgo aumenta diariamente, especialmente porque el hundimiento se encuentra a una cuadra de una escuela primaria, donde circulan alumnos, docentes y familias.

Fuente Los Primeros