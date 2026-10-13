El gobernador de Salta reclamó a Nación inversiones obligatorias para los trenes de carga del norte El mandatario pidió que las obras en los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas se incorporen como compromisos obligatorios en los pliegos de licitación. A través de un descargo que hizo en sus redes sociales, advirtió que la falta de inversiones profundiza las desigualdades regionales y afecta la competitividad de la producción del norte argentino.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó al gobierno nacional que garantice las inversiones necesarias para recuperar y mejorar los ramales ferroviarios C-14 y C-15 del Belgrano Cargas. El mandatario pidió que las obras sean incorporadas como obligaciones en los pliegos de licitación y no queden sujetas a la decisión de las empresas que participen del proceso.

A través de una publicación en sus redes sociales, Sáenz aseguró que lleva más de un mes realizando gestiones ante Nación para revertir la situación y convocó a legisladores nacionales, representantes empresariales y gobernadores del Norte Grande a acompañar el reclamo.

“Salta y el norte argentino no pueden seguir esperando”, sostuvo el mandatario, quien advirtió que la región no puede postergar durante más tiempo las mejoras en su infraestructura ferroviaria.

En ese sentido, remarcó la importancia de las obras para facilitar el transporte de la producción, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales.

“No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción”, expresó.

Sáenz también cuestionó la falta de inversiones obligatorias en esos ramales y señaló que profundiza el atraso y las desigualdades entre las provincias del norte y el resto del país.

“La falta de inversión obligatoria en estos ramales profundiza el atraso, las desigualdades respecto del resto del país y la falta de oportunidades que históricamente afectan a las provincias del norte argentino. Hay que terminar de una vez por todas con la postergación del norte”, afirmó.

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Por último, el gobernador planteó que el desarrollo regional requiere infraestructura, transporte y tecnología, y convocó a distintos sectores a respaldar el pedido. “No se trata de intereses políticos ni partidarios. Lo que está en juego es el futuro de Salta, de los salteños y de todo el norte argentino”, sentenció.

“El federalismo es progreso”, cerró Sáenz en su publicación.