El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió en Casa de Gobierno con el rector de Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani. Durante el encuentro, conversaron sobre acciones comunes en el marco de distintas políticas comunitarias, analizaron la situación de Canal 10, el Presupuesto Universitario 2025 y paro de docentes y no docentes por motivos salariales.

Pagani dijo: “Ha sido una excelente reunión con el gobernador. Hemos tratado temas de interés común para el bien de la provincia, analizando qué podemos trabajar conjuntamente en estas circunstancias complejas, difíciles, que está atravesando el país, la universidad y la provincia. Y también en cuestiones de interés más concreto, más mundano, diría, como nuestra sociedad con el Canal 10, para poder trabajar y llevar adelante esta relación que entendemos y que queremos que sea fructífera para el bien de toda la provincia”.

Con respecto a Canal 10, declaró: “hemos acordado la manera en que vamos a trabajar y la forma en que lo vamos a llevar adelante para el bien del canal, que es un valor que queremos sostener ambos, como socios, para toda la provincia y el canal de los tucumanos. Queremos revalorizarlo y llevarlo adelante para que brille aún más”.

Con respecto al financiamiento universitario, expresó el rector que el gobernador “se ofreció ayudarnos en relación a la conformación del Presupuesto Universitario 2025, en especial lo que se refiere a nuestra universidad. Así que agradecido por eso también, para que trabajemos en conjunto en pos de la provincia”.

Con respecto al paro docente y no docente que acontece por estos días, comentó: “En este momento, ayer y hoy hubo paros de docentes y no docentes. Ahora hay paro de uno de los gremios no docentes. El problema principal que tiene el conflicto universitario hoy es que está referido al atraso salarial de docentes y no docentes, y por eso son los paros. Nosotros pretendemos o queremos que prime el diálogo en pos de los estudiantes para que puedan cumplir el cuatrimestre, que ya está pronto a terminar, poder rendir sus exámenes y poder avanzar en las materias. Entonces, siempre les pedimos a los dirigentes gremiales que a pesar de sus protestas y con sus protestas podamos no perjudicar a otras personas”.