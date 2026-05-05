Cómo funciona el nuevo sistema de subsidios eléctricos Desde el 1 de abril rige un modelo simplificado que reemplaza al anterior régimen de segmentación, estableciendo dos categorías de usuarios. El trámite es digital y mantiene beneficios para hogares con menores ingresos, con particularidades en Tucumán.

Tras los cambios dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación, desde el 1 de abril rige un nuevo de esquema en la asignación de subsidios en la energía eléctrica para los hogares. A continuación te presentamos los detalles de las nuevas disposiciones.

El nuevo esquema para usuarios residenciales se denomina ahora ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados), remplazando al ex-RASE que incluía las categorías N1, N2 y N3. Estas son reemplazadas por una forma más simplificada que engloba a: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Esta nueva y simplificada segmentación rige a partir de la Resolución N°22 emitida por la Secretaría de Energía de la Nación.

La inscripción es exclusivamente digital, a través de: www.argentina.gob.ar/subsidios

Si ya realizaste la inscripción anteriormente en el ex-RASE, no es necesario volver a hacerlo. En esta misma página también podrás consultar por un trámite anterior.

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En caso de precisar asesoramiento o por cualquier tipo de dudas, pueden acercarse personalmente a nuestra oficina de Atención al Usuario en Córdoba 560, San Miguel de Tucumán. También disponemos de un número de WhatsApp para consultas: 3815 21-3884.

Requisitos

Para comenzar, recomendamos tener a mano: DNI del solicitante, número de servicio, dirección de correo electrónico y número de CUIL de los integrantes del hogar.

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Ingresos netos menores a 3 (tres) Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2. De acuerdo a los últimos datos del INDEC, el valor es de $4.303.392.

Se incluirán además a quienes tengan un integrante que posea Certificado de Vivienda (ReNaBaP) ó, una Pensión Vitalicia de Veteranos de Guerra de Malvinas ó, un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Usuarios que no tendrán subsidio

Los hogares cuyos integrantes posean al menos un (1) automóvil con antigüedad igual o menor a tres (3) años. Excepción: integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Integrantes de hogares que posean en total tres (3) o más inmuebles.

Hogares en los que al menos un integrante posea una (1) embarcación de lujo ó, una aeronave.

Hogares que estén integrados por al menos un integrante con activos societarios.

En caso de aprobarse la solicitud del subsidio de energía eléctrica, los hogares de este segmento contarán con una bonificación base del 50% todo el año.

Excepción: SOLO DURANTE 2026, se añade una bonificación del 25% desde enero. La misma irá disminuyendo hasta perderse totalmente en diciembre de 2026.

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En general el valor subsidiado se aplicará en un consumo de hasta 300 kWh/mes entre mayo y agosto. El monto ascenderá hasta 370 kWh/mes entre diciembre y febrero y, será de 150kw/h durante marzo/abril y de septiembre a noviembre.

Atención: las excepciones en Tucumán son las localidades pertenecientes a Tafí del Valle, que no fue considerado zona cálida. Aquí la diferencia en el valor subsidiado ocurrirá en los meses de diciembre a febrero, llegando solamente a los 300 kWh/mes. El resto de los meses la cobertura será igual al resto de la provincia.

Fuente Comunicación Tucumán