La Tesorería General de la Provincia, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago correspondiente al Primer Sueldo Anual Complementario (SAC) 2026 para los trabajadores de la administración pública provincial.
Según lo comunicado oficialmente, los haberes serán acreditados entre el miércoles 17 y el sábado 20 de junio, alcanzando a los distintos organismos, reparticiones y poderes del Estado provincial.
MIERCOLES 17 DE JUNIO
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
– INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
JUEVES 18 DE JUNIO
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 –
Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
– ADMINISTRACION C E N T R A L
– DEFENSORIA DEL PUEBLO
VIERNES 19 DE JUNIO
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 –
Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-PODER LEGISLATIVO
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
SABADO 20 DE JUNIO
– MUNICIPIOS DEL INTERIOR
– COMUNAS RURALES
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)