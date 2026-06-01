Tucumán lanzó el 2° Congreso Provincial de Alfabetización, Innovación y Vínculos La iniciativa convocó a educadores, especialistas y familias en torno a tres ejes estratégicos: alfabetización, innovación tecnológica y habilidades socioemocionales.

En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno se realizó este lunes el lanzamiento del 2° Congreso Provincial de Alfabetización, Innovación y Vínculos, una propuesta impulsada por el Ministerio de Educación de Tucumán que promovió la formación docente continua, la participación activa de los educadores y el fortalecimiento de los vínculos entre la escuela, las familias y la comunidad.

La iniciativa se presentó como una política educativa integral que reconoció la diversidad de las aulas tucumanas y el conocimiento construido por los docentes en su práctica cotidiana. El congreso articulará ateneos territoriales previos, donde se seleccionaron experiencias pedagógicas destacadas, con un encuentro central de cinco jornadas destinado al intercambio de saberes y la reflexión sobre los desafíos actuales de la educación.

De la presentación participaron el presidente subrogante de la Legislatura, a cargo de la vicergobernación, Sergio Mansilla; Subsecretario de Políticas e Innovación Educativa, Alfredo Domingo Vota; ministra de Educación, Susana Montaldo; intendentas Gimena Mansilla (Aguilares) y Graciela Guitiérrez (Alderetes), ya que ambos municipios serán sedes del Congreso

En dialogo con la prensa, la titular de la cartera educativa destacó el trabajo realizado por la comunidad educativa para concretar esta nueva edición del encuentro: “Muy contenta de cómo ha trabajado toda la docencia tucumana y el equipo de Educación, organizando la colaboración de disertantes de la provincia y de otros lugares del país para abordar tres ejes fundamentales: alfabetización en lengua y matemática, nuevas tecnologías e inteligencia artificial y habilidades socioemocionales”.

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Asimismo, la funcionaria remarcó la participación de las familias como un componente central de la propuesta educativa: “Iinvitamos a los padres a participar para trabajar juntos sobre el acompañamiento a los chicos, especialmente en resolución de conflictos y en el tema emocional. Celebramos el apoyo de distintos sectores de la sociedad para que hoy podamos concretar el inicio del congreso”.

Uno de los ejes prioritarios del congreso estuvo vinculado al desarrollo de habilidades socioemocionales para la convivencia escolar. Al respecto, Montaldo explicó: “Nosotros preparamos a los niños de todas las escuelas primarias de la provincia para ser mediadores de los conflictos y aprender a resolverlos pacíficamente, escucharnos y buscar alternativas. Esto también lo queremos trabajar con los padres para que los adultos tengamos esos modos si queremos seguir viviendo en democracia y mejorar su calidad”.

En relación con la innovación tecnológica y el uso de la inteligencia artificial en las aulas, la ministra informó que la Provincia avanzó en un plan de inversión para ampliar el acceso a equipamiento y conectividad en todo el territorio.

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En ese sentido, afirmó: “Tenemos una gran cantidad de escuelas que ya tienen el equipamiento, pero el Ministerio de Educación está concretando una inversión importante para que todas las escuelas de la provincia estén equipadas con conectividad y con las máquinas que se necesitan: computadoras y otros dispositivos”.

Además, destacó el alcance de estas políticas en las comunidades más alejadas de los centros urbanos: “Tenemos más de 50 escuelas que llamamos Escuelas Mediadas por la Tecnología, ubicadas en pequeñas poblaciones, que cuentan con la antena y la conectividad necesaria para desarrollar sus propuestas educativas”, indicó.

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Por su parte, el subsecretario de Políticas e Innovación Educativa, Alfredo Domingo Vota, subrayó que la capacitación permanente resultó una herramienta fundamental para dar respuesta a los desafíos que atraviesa actualmente el sistema educativo.

Al referirse a la formación continua de los docentes, expresó: “Todos sabemos que cualquier profesión requiere actualización, mucho más la docencia. Capacitar de manera sistemática a todos los docentes es una manera de generar las respuestas necesarias a la variedad de problemas que presenta hoy el mundo educativo”.

Respecto del impacto de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza, el funcionario explicó que los cambios tecnológicos transformaron el rol de docentes y estudiantes.

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Sobre este punto, manifestó: “Hoy los alumnos tienen al alcance de la mano las respuestas. El docente, más que dar información, tiene que ordenarla, clasificarla y mejorarla. Es un curador de la información. Entonces cambia el rol del alumno y cambia el rol del docente”.

Asimismo, consideró que estos cambios “requieren repensar las prácticas áulicas, y por eso estas instancias de formación permanente permiten que esos planteos lleguen efectivamente a las prácticas de enseñanza”.

Vota también destacó que el congreso priorizó la recuperación de saberes fundamentales como la lectura, la escritura y la matemática, indispensables para el desarrollo integral de los estudiantes.

“Un alumno que no sabe leer y que no maneja los cálculos mínimos o no conoce el mundo de los números, difícilmente pueda desarrollarse en el mundo contemporáneo, aun con la inteligencia artificial. Esos saberes fundamentales tienen que estar”.

Finalmente, el subsecretario resaltó la necesidad de integrar alfabetización, tecnología y habilidades socioemocionales dentro de una misma estrategia educativa.

“Creo que están para convivir la tecnología, la lectura, los números y las habilidades socioemocionales”, concluyó.

A su turno, Silvia Camuñas, directora de Letras de la Dirección Artística de Letras del Ente Cultural de Tucumán, referente de capacitación de un programa de Educación Secundaria Leer y Escribir es Poder (LEP) coordinador por UNICEF y el Ministerio de Educación dijo: “la temática que yo voy a abordar en mi conferencia son las dificultades en lectura y escritura de estudiantes de primer año de escuelas de sectores vulnerabilizados. La definición de un diagnóstico y las secuencias didácticas, la construcción de saber didáctico para atender esas dificultades. Es una problemática que está latente ya hace varios años, no solo en nuestra comunidad. Es una problemática latinoamericana. Con la gestión de la ministra Susana Montaldo y la profesora Rosa Casares, directora de Educación Secundaria, se empezó a trabajar en vinculación con UNICEF para hacer la réplica a gran escala de lo que fue mi tesis doctoral, que aborda un diagnóstico de las dificultades de lectura y escritura para después hacer una propuesta superadora de aceleración de aprendizajes”.

“Lo que es el programa LED es la ampliación de esa tesis cada vez con más escuelas. Se comenzó a fines de 2024. En 2025 el programa abarcó 65 escuelas y este año 178 escuelas aproximadamente. Es un gran desafío, es una problemática crucial a resolver, porque los chicos que no pueden leer y escribir de modo convencional se van a ver excluidos del sistema. Estamos muy conformes con los resultados, muy contentos y es muchísimo trabajo. Es un desafío y participar de este congreso para mí es un honor. Y, aparte, la posibilidad de replicar en toda la provincia una experiencia que se inició hace tiempo”, cerró.

Por su parte, Franco Griñola, referente provincial de Alfabetización, dijo: “estamos emocionados por la convocatoria. Es un congreso que este año innova en el sentido de que se incluyen dos ejes más a la propuesta que hicimos el año pasado. Este año, a la propuesta de alfabetización y matemática, se le suman los ejes de habilidades socioemocionales y también el eje vinculado a las nuevas tecnologías”.

Además remarcó que el congreso es presencial y que “lo interesante de este año del congreso es que a las conferencias magistrales les estamos sumando buenas prácticas docentes. Este año nuestros docentes van a estar compartiendo todas las experiencias de lo que se viene desarrollando desde la desde el comienzo de la gestión en el fortalecimiento de la educación, también con el tema de los vínculos, el trabajo con las nuevas tecnologías. Este congreso suma las buenas prácticas que están desarrollando nuestros docentes en cada una de sus aulas. Y también innova en el sentido de que el martes en la Capital y el viernes en Alderetes, vamos a convocar a familias para trabajar los vínculos, el trabajo con los chicos, la corresponsabilidad con la escuela. Esos aspectos que son muy importantes”.