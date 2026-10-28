Plaza Urquiza avanza con nuevas caminerías, juegos e iluminación La intendenta Rossana Chahla recorrió las obras de renovación del histórico paseo, donde el Municipio trabaja para recuperar espacios recreativos y mejorar la infraestructura.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, supervisó los trabajos de renovación de la Plaza Urquiza, que presentan un avance cercano al 20%. El proyecto contempla nuevas caminerías, pérgolas, mejoras en el sistema de riego y la iluminación, recuperación de espacios verdes y restauración de esculturas, con el objetivo de modernizar el paseo sin perder su identidad.

La obra surgió de un proceso de participación ciudadana y fue incorporada al Presupuesto Participativo municipal. Durante la recorrida, Chahla destacó que se busca organizar los distintos usos de la plaza y conservar actividades tradicionales como el tango y el skate, además de incorporar juegos infantiles y un sector destinado a los animales de compañía.

La intendenta reconoció que las lluvias de las últimas semanas provocaron demoras en el cronograma, aunque señaló que se intentará recuperar el tiempo perdido. La intervención tiene un plazo previsto de seis meses y apunta a mejorar las condiciones de uno de los espacios verdes más emblemáticos de barrio Norte.

Renovación del drenaje, riego e iluminación

El secretario de Obras Públicas, Claudio Bravo, explicó que el proyecto incluye la renovación de los sistemas de drenaje, riego e iluminación para mejorar el funcionamiento de la plaza, incluso ante lluvias intensas. También indicó que se respetarán las caminerías tradicionales, mientras se prioriza la recuperación de las áreas verdes.

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Bravo señaló que los equipos técnicos analizarán las observaciones realizadas por Chahla durante la recorrida y buscarán acelerar los trabajos, teniendo en cuenta las posibles dificultades que podrían generar las condiciones climáticas.

Nuevos espacios y una plaza más verde para marzo de 2027

El subdirector de Planificación Urbana, Marcelo Beccari, confirmó que el avance de la obra ronda el 20%, aunque aclaró que una parte de las tareas se realiza en los talleres de la empresa contratista. Los trabajos comenzaron el 19 de agosto y tienen un plazo de ejecución de 28 semanas, por lo que se estima que la plaza estará terminada en marzo de 2027, si las condiciones climáticas lo permiten.

La primera etapa se concentra en la renovación completa de los pisos y caminerías, muchos de los cuales datan de 1979. El proyecto mantendrá la circulación tradicional e incorporará espacios específicos para el skate, el tango, los juegos infantiles y las mascotas.

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Además, se realizarán trabajos de paisajismo para recuperar sectores deteriorados y sumar superficies verdes. La propuesta busca convertir la plaza en un espacio multifuncional, destinado al descanso, la recreación y las actividades que realizan habitualmente los vecinos.

Trabajos arqueológicos y recuperación de esculturas

Según el informe semanal de Obras Públicas correspondiente al período del 19 al 23 de octubre, las tareas incluyen demolición, movimiento de suelo, preparación de superficies para hormigonado, instalación de juegos en el canil y reparación de bancos y otros elementos del mobiliario urbano. En paralelo, continúan en talleres la fabricación de las pérgolas que luego se instalarán en el paseo.

El proyecto también contempla la preservación del patrimonio histórico y artístico. En ese marco, se realizaron tres sondeos arqueológicos: en dos se encontraron pisos anteriores a la intervención actual, mientras que en el tercero no se detectaron estructuras similares.

Asimismo, comenzó la evaluación de las esculturas existentes. Una profesional especializada realizó una primera visita para determinar su estado de conservación y definir las tareas necesarias para su restauración.