El Gobierno presentó el kit escolar 2026 sosteniendo el mismo precio por tercer año consecutivo La iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, en articulación con el sector privado, tiene un valor de 20.000 pesos, incluye una mochila y 29 artículos esenciales y estará disponible en la capital y el interior de la provincia.

El Gobierno de Tucumán, a través del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, presentó oficialmente el Kit Escolar 2026, una política pública que garantiza a las familias tucumanas el acceso a útiles indispensables para el inicio del ciclo lectivo a un precio accesible. La propuesta, que se sostiene por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, mantiene por tercer año consecutivo el mismo valor de 20.000 pesos, pese al contexto económico.

También estuvieron presentes el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García; el subsecretario de Comercio, Juan Carlos Bernard; el director de Comercio Interior, Manuel Canto; el presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Tucumán, Guillermo Saccomani; además de empresarios y comerciantes que acompañaron el anuncio.

El ministro Amado destacó que el kit es el resultado del trabajo articulado entre el Estado provincial, la Subsecretaría y la Dirección de Comercio Interior y empresarios tucumanos. “Este es un esfuerzo compartido que nos permite acompañar a las familias en un momento clave del año. Sostener el mismo precio durante tres años es una muestra del compromiso del Gobierno y del sector privado”, afirmó.

El kit incluye una mochila grande y 29 artículos esenciales para los niveles inicial, primario y secundario: carpeta, resaltadores, corrector, regla, aros de carpeta, cajas de lápices de colores y lápices negros, cartuchera, gomas, sacapuntas, lapiceras, tijera, separador, rótulo, cuaderno universitario de 100 hojas, marcadores, compás, repuesto de hojas, papel glasé, plasticola y acuarela, entre otros elementos fundamentales para el trabajo en el aula.

Por su parte, el subsecretario de Comercio, Juan Carlos Bernard, explicó que en los últimos años no se registraron inconvenientes en la provisión y que actualmente se dispone de aproximadamente 50.000 kits, una cifra que supera ampliamente el promedio de ventas anteriores. “Se trata de un precio único en la Argentina. Hemos relevado otras provincias donde la canasta escolar más económica ronda los 50.000 pesos”, remarcó.

El presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Tucumán, Guillermo Saccomani, confirmó el acompañamiento del sector comercial y señaló que los kits estarán presentes en los locales autorizados, incorporando progresivamente más puntos de venta.

También se informó que el kit estará disponible desde el lunes y que podrá abonarse en efectivo o con tarjetas de crédito y débito. Asimismo, se precisó que desde hace tres años se mantiene la misma composición, diseñada para cubrir lo indispensable en cada nivel educativo, y que existe stock suficiente para responder a la demanda.

En la capital, los kits podrán adquirirse en los locales de Terminal Nueva 541, Terminal Nueva 535, Terminal Nueva 64, Pasaje Padilla 25, avenida Alem 1564, San Juan y Junín, Córdoba 752, Córdoba 605 y 24 de Septiembre 123. También estarán disponibles en Monteros, en Manuel Vaquera 27 y Colón 502; en Concepción, en calle Colón esquina Moreno; y mediante móviles en Alderetes, Banda del Río Salí y en aquellas localidades donde los municipios o comunas lo soliciten.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de acompañar a las familias tucumanas y garantizar que cada estudiante inicie el ciclo lectivo en igualdad de condiciones.