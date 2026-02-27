Encontraron a un hombre muerto a golpes y hay dos detenidos El hallazgo se produjo durante la madrugada en la zona este de la capital.

Un violento episodio sacudió la madrugada en Villa 9 de Julio. Un hombre, que hasta el momento permanece sin identificar, fue hallado sin vida con signos de haber sufrido una brutal golpiza. Por el hecho, la Policía ya aprehendió a dos sospechosos que estarían vinculados con el ataque.

El hallazgo se produjo en la intersección de las calles Alfredo Palacios y Raúl Colombres, en jurisdicción de la Comisaría Seccional 10°. Según las primeras informaciones judiciales, el cuerpo presentaba múltiples lesiones y traumatismos en distintas partes, lo que refuerza la hipótesis de una muerte violenta.

La investigación

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, que conduce Carlos Sale. Por disposición del fiscal, un equipo de la UFI coordinado por la investigadora Melisa Tré se desplazó al lugar para supervisar las pericias de rigor.

MIRA TAMBIÉN Las lluvias de la madrugada provocaron caída de árboles y el tendido eléctrico

Durante varias horas de la madrugada, expertos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal trabajaron en el abordaje de la escena. Los peritos realizaron una inspección ocular exhaustiva del cuerpo y recolectaron evidencias en los alrededores para intentar reconstruir la mecánica del hecho.

Detenidos y autopsia

Fuentes oficiales confirmaron que hay dos personas aprehendidas, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se determina su grado de participación en el suceso.

En las próximas horas, el cuerpo de la víctima será trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, la cual determinará fehacientemente la causa de muerte. En paralelo, los investigadores trabajan para establecer la identidad del fallecido y determinar si el ataque se produjo en el marco de una pelea o bajo otras circunstancias.

Fuente La Gaceta