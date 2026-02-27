Las lluvias de la madrugada provocaron caída de árboles y el tendido eléctrico También anegamientos en calles fueron las denuncias que se recibieron al 103 de Defensa Civil.

El Comité de Emergencia de la provincia a través de Defensa Civil informó que las precipitaciones de la madrugada con fuertes ráfagas de vientos en distintos sectores de Tucumán hasta el momento provocaron anegamientos en calles, la caída de árboles y cableados del suministro eléctrico.

“Si bien había una alerta de la 1 del Servicio Meteorológico Nacional para las 4.25 de hoy se registraron intensas precipitaciones pero hasta el momento no se reportaron problemas puntuales”, indicó Ramón Imbert, director de Defensa Civil.

En ese sentido el titular del organismo indicó que por precisas instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, “como siempre cuando ocurren estas contingencias climáticas se está realizando un monitoreo en todas las zonas afectadas por las lluvias, pero hasta el momento no hubo casos que hayan afectados a personas”, indicó.

Por último Imbert sostuvo que sí hubo un aumento en la erogación del Dique Celestino Gelsi, en la zona de El Cadillal.

Fuente Comunicación Tucumán