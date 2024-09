El Gobierno provincial logró acuerdos salariales con gremios de la salud El Gobernador destacó el esfuerzo de la provincia para llegar al mejor monto posible, y remarcó que la variable de ajuste “nunca serán los trabajadores”.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó ayer por la tarde la firma de los acuerdos de recomposición salarial con los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), quienes estuvieron representados por su secretario general, René Ramírez.

El acuerdo implica un aumento del 15 por ciento al básico, y que el trabajador que recién ingresa al sector no cobre menos de $715 mil.

Al dirigirse a los presentes, el Gobernador dijo: “me reconforma mucho poder estar aquí llegando a un acuerdo para mejorar los salarios por cuarta vez en estos diez meses de gobierno. Es algo que puede ser importante por el esfuerzo que hacemos de ambas partes pero sabemos que no es suficiente. Sabemos que nos queda un largo camino para recomponer el salario de los trabajadores de la salud pública”.

Además, el primer mandatario añadió que “hoy percibimos que la gente sea pobre o no acude a los hospitales públicos porque sabe que ahí está lo mejor de la salud pública, por eso valoramos y cuidamos a nuestros trabajadores de la salud”.

Finalmente, Jaldo afirmó “quiero que se vayan tranquilos no solo por el aumento que consiguieron, sino también porque este Gobierno va a estar firme y que va a priorizar siempre a Tucumán para que los tucumanos estén mejor”.

El gobernador también firmó los acuerdos de recomposición salarial con los trabajadores nucleados en Sindicato Único de Médicos Argentinos (SUMAR), quienes estuvieron representados por su secretaria general, Noemí Díaz.

El acuerdo implica un aumento del 15 por ciento al básico, y que el trabajador que recién ingresa al sector no cobre menos de $715 mil, en tanto que el profesional médico percibirá $1 millón.

Díaz expresó que “SUMAR trabajó bastante para llegar a un buen acuerdo. Me voy conforme porque además de conseguir el 15% en el básico nosotros lo que bregábamos era algún porcentaje de la ley de carrera sanitaria y hoy pudimos lograr el 10% de la aplicación de la ley en octubre. Tenemos que ser coherentes, siempre queremos más pero entendemos la situación real. Queremos recuperar el poder adquisitivo y vamos por el buen camino”.

Jaldo también encabezó anoche, la firma de los acuerdos de recomposición salarial con los trabajadores nucleados en la Asociación de Médicos Empleados (AME), quienes estuvieron representados por su secretario general, José Gerbán.

El acuerdo implica un aumento del 15 por ciento al básico, y que el trabajador que recién ingresa al sector no cobre menos de $715 mil, en tanto que el profesional médico percibirá $1 millón.

Gerbán expresó que “siempre aspiramos a tener un poco más, pero lo más importante, aparte de este acuerdo, del 15% de salario básico, va a ser también una reivindicación de la carrera sanitaria. Eso ha sido lo más importante, y además también confirmar, por parte del gobernador, la estabilidad laboral. Claro, sobre todo, fundamentalmente priorizamos esto, somos conscientes de la situación económica, tanto de la provincia como de la Nación, pero siempre tratamos de llegar a un acuerdo que sea razonable. ¿Por qué?, porque de pronto no es nuestra aspiración solicitar mucho más, por supuesto, pero lamentablemente se logra esto, que no digamos que no es un mal acuerdo, sino un acuerdo aceptable y que podemos seguir luchando”.