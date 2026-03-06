El Gobierno tucumano acordó una suba salarial del 11% para estatales El acuerdo establece una recomposición del 11% para trabajadores de la administración pública provincial, municipios y comunas. El Gobierno destacó el esfuerzo para sostener el empleo público y garantizar la paz social en un contexto económico complejo.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, encabezó este jueves la firma de acuerdos de recomposición salarial con distintos gremios estatales, acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.

El entendimiento contempla una actualización salarial del 11% para los trabajadores de la administración pública centralizada, comunas y municipios. El acuerdo fue rubricado con el Frente de Gremios Estatales, Municipales y Comunales; la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN seccional Tucumán), la Unión de Gremios Estatales (UGE), y representantes de la Policía y del Servicio Penitenciario de la provincia.

Tras la firma, Acevedo explicó que el gobernador Osvaldo Jaldo dejó instrucciones expresas para acompañar el cierre de las negociaciones salariales que el ministro Amado mantuvo con los distintos gremios del sector público.

“El objetivo es que trabajadores y Estado, todos servidores públicos, podamos seguir manteniendo la paz social en Tucumán y continuar brindando los servicios a la comunidad en un contexto complejo para el país”, señaló el vicegobernador.

Acevedo reconoció que el acuerdo no logra satisfacer todas las demandas de los trabajadores, pero remarcó que el Gobierno provincial decidió comprometerse únicamente con aquello que puede cumplir. “La premisa del gobernador fue no comprometernos con lo que no estamos en condiciones de cumplir y cuidar tanto a los empleados como al empleo público”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

En ese sentido, sostuvo que la administración provincial no considera al despido de trabajadores estatales como una variable de ajuste para afrontar la masa salarial. “Ese equilibrio es muy difícil, pero el gobernador lo está llevando adelante con muchísimo esfuerzo”, expresó.

El funcionario también advirtió que existe preocupación por la evolución de los ingresos provinciales, en particular por la coparticipación federal. En ese marco, indicó que el mandatario se encuentra en la ciudad de Buenos Aires realizando gestiones para asegurar recursos que permitan cumplir con los compromisos asumidos.

Finalmente, Acevedo agradeció la predisposición de los gremios y pidió comprensión a los trabajadores estatales. “El Estado provincial va a hacer el mayor esfuerzo posible para seguir atendiendo y brindando servicios a todos los tucumanos, vivan donde vivan”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN Las intensas lluvias provocaron anegamientos en el sur de la provincia

Por su parte, el ministro Regino Amado remarcó que, si bien el incremento puede no cubrir todas las expectativas, se trata de un esfuerzo significativo por parte de la provincia. “Es la octava recomposición en dos años y cuatro meses de gestión del gobernador Osvaldo Jaldo y hoy podemos decir que es una de las más difíciles”, afirmó.

Amado explicó que las provincias enfrentan una situación compleja debido a la reducción de recursos provenientes de la Nación, lo que obligó al Gobierno tucumano a asumir gastos que anteriormente contaban con financiamiento nacional.

Entre ellos mencionó el pago del incentivo docente y la conectividad, además del sostenimiento del subsidio al transporte para evitar que el boleto aumente considerablemente. También indicó que el gobernador autorizó un descuento del 50% en el transporte público para los docentes en aquellas localidades donde existen líneas de colectivo.

MIRA TAMBIÉN Viernes bajo agua: alerta por tormentas y humedad extrema en el cierre de la semana

“El acuerdo significa paz social y también un poco más de dinero en el bolsillo de los trabajadores, lo que no sólo ayuda a las familias sino también al comercio y a las empresas que están atravesando un momento difícil”, sostuvo.

El ministro también confirmó que uno de los puntos incluidos en las actas contempla avanzar con la regularización de trabajadores estatales. En ese sentido, se comprometieron a finalizar los expedientes ya iniciados para el pase de empleados de planta transitoria a planta permanente, así como iniciar nuevos trámites para quienes ya cumplen con los requisitos establecidos por el Poder Ejecutivo.

“No vamos a despedir a nadie. El ajuste no va a pasar por los trabajadores”, remarcó Amado.

Además, explicó que durante la negociación los gremios solicitaron que la recomposición salarial incluyera también el mes de febrero, pedido que fue aceptado por el gobernador.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno provincial firmó con el Frente de Gremios Estatales

Finalmente, anunció que el Gobierno provincial implementará un mecanismo de actualización automática de los salarios cada tres meses. De esta manera, los incrementos correspondientes a marzo, abril y mayo se liquidarán en junio para todos los sectores de la administración pública.

Fuente Comunicación Tucumán