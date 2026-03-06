Las intensas lluvias provocaron anegamientos en el sur de la provincia Un informe de Defensa Civil y la Estación Experimental arrojan precipitaciones de gran magnitud superando los 100 milímetros en el sur provincial.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que por las intensas lluvias de las últimas horas en la ruta 332 entre Río Chico y Villa Hileret hay presencia de agua sobre la calzada por el desborde del Río Chico por lo que recomienda circular con precaución y también se dio a conocer que en la ruta 38 en La Invernada Departamento de La Cocha hubo desborde y hay agua sobre la calzada por lo que también se sugiere a los automovilistas que transiten con cuidado.

El director de Defensa Civil, Ramón Imbert e integrante del Comité de Emergencia sostuvo que se están realizando los relevamiento correspondiente en toda la provincia” y que en algunos lugares la lluvia no cesa”.

En Villa Belgrano, departamento de Juan Bautista Alberdi, según los registros oficiales cayeron alrededor de 100 milímetros lo que provocó anegamientos.

Por otra parte de la sección Agrometeorología de la Estación Experimental Obispo Colombres se dio a conocer la cantidad de agua caída en las ultimas horas en distintos puntos de la provincia.

En Nueva Trinidad 240 milímetros, en Juan Bautista Alberdi cayeron 125 milímetros, en Aguilares 95, en La Cocha 69, en Burruyacú 50 milímetros, en Lamadrid 33, en Santa Ana 94, en Los Arrieta 120.

Por otra parte, la Unidad Regional Sur de la Policía de Tucumán brindó un detallado informe de las lluvias caídas en las ultimas horas.

La Cocha: Personal policial realizó un relevamiento preventivo en ríos y arroyos de la jurisdicción. Los ríos San Ignacio y San Francisco presentan niveles normales y sin riesgo de desborde. Se registran lluvias moderadas con actividad eléctrica, la Ruta Nacional 38 permanece transitable y no hay viviendas anegadas ni personas evacuadas.

Monteagudo, departamento Simoca: Tras lluvias intensas entre la 01:00 y las 05:00 se produjo el desborde de un canal que provocó anegamientos en distintas calles, entre ellas 9 de Julio frente a la comisaría, con ingreso de agua en algunas viviendas. Actualmente llueve de forma leve, el tránsito por las rutas 157 y 329 es normal, aunque el río Medina y el arroyo Matazambi presentan aumento de caudal y son monitoreados por prevención.

Juan Bautista Alberdi: Continúan registrándose lluvias y el río Marapa presenta aumento en su caudal. El tránsito se encuentra cortado a la altura de Donato Álvarez de sur a norte y los caminos hacia Donato Álvarez, Yakilo Sur, Yakilo Norte y Los Guayacanes se encuentran intransitables. No se reportaron caídas de árboles ni cortes de energía.

Graneros: Durante toda la noche se registraron lluvias de gran intensidad en la zona, aunque hasta el momento no hay caminos anegados y el río Marapa mantiene un nivel normal, sin representar peligro.

Atahona: A esa hora continuaban registrándose precipitaciones en la jurisdicción. El tránsito vehicular es normal, no se reportaron daños ni cortes de energía eléctrica, aunque el río Gastona presenta un aumento en su caudal.

Villa Belgrano, departamento Juan Bautista Alberdi: La intensa lluvia provocó el desborde del arroyo Matazambi hacia el sector sur oeste, generando anegamientos en viviendas cercanas. Bomberos voluntarios realizaron alrededor de 40 evacuaciones trasladando a vecinos a la escuela 29 de Agosto de Alberdi. Los barrios Centro, 9 de Julio, San Nicolás y El Churqui permanecen anegados, la Ruta 38 está transitable con precaución y se dispuso el corte del suministro eléctrico y la suspensión de clases en cuatro establecimientos.

Villa Chicligasta: Se registran lluvias en la zona y el tránsito por la Ruta Provincial 328 se realiza con precaución, principalmente por tractores y camiones debido al barro y el agua acumulada. Los ríos Gastona y Salí presentan aumento de caudal, aunque no se registraron evacuados ni daños por caída de árboles.

La Trinidad: Pese a las intensas lluvias registradas durante varias horas, los canales de riego no desbordaron y no se reportan inconvenientes relevantes hasta el momento.

El Polear: Se registran lluvias leves sin viento y no hay daños reportados en la localidad, aunque los accesos se encuentran intransitables por la acumulación de agua. En algunos barrios el agua llegó hasta las veredas sin ingresar a las viviendas. No hay suministro eléctrico y las clases fueron suspendidas.

