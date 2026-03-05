El Gobierno provincial firmó con el Frente de Gremios Estatales El acuerdo estableció un incremento salarial del 11% para los trabajadores, en el marco del contexto económico nacional y con el objetivo de sostener el empleo público en la provincia.

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, encabezó este jueves en Casa de Gobierno la firma de un nuevo acuerdo salarial con el Frente de Gremios Estatales, Municipales y Comunales, tras una serie de reuniones de negociación con representantes de los trabajadores.

Participaron de la firma el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García.

En representación de los trabajadores estuvieron los secretarios generales Enzo Alarcón, Alfredo Giménez y Vicente Ruiz.

Durante la firma del acta, Acevedo explicó que el acuerdo fue el resultado de una instancia sostenida de diálogo entre el Gobierno provincial y las organizaciones gremiales. “Nos estamos escuchando con el Frente de Gremios. El gobernador Osvaldo Jaldo se preocupó por el panorama complicado en el que estamos, pero no podemos dejar de acompañar la inflación. La Provincia forma parte de un contexto nacional y dentro de ese contexto debemos tomar decisiones”.

Acevedo también remarcó la decisión del Poder Ejecutivo de sostener el acompañamiento a los trabajadores del Estado. “Siempre estuvimos presentes y a la par de los trabajadores. Damos el incremento que podemos hoy. Más adelante, ojalá, lo podamos mantener y mejorar. La intención del Gobernador es siempre mejorar”, afirmó.

Asimismo, subrayó la importancia de garantizar estabilidad laboral en el actual escenario económico. “No se trata solo de pagar los sueldos sino de mantener las fuentes de trabajo. Tucumán tiene que seguir adelante y la sacamos adelante entre todos, con todos los trabajadores adentro. Sabemos que el incremento no es suficiente, pero dimos todo con la responsabilidad de poder cumplir. A los trabajadores les decimos que cuenten con nosotros, porque nosotros contamos con ustedes”, expresó.

Alcances del acuerdo salarial

Por parte de los trabajadores, el secretario general Enzo Alarcón valoró los cambios introducidos en la propuesta inicial del Gobierno y destacó que el acta final incorporó planteos presentados por los gremios.

En ese marco, Alarcón explicó: “Hemos firmado este acuerdo porque se han modificado situaciones que hemos planteado cuando recibimos la oferta salarial, y eso está plasmado en el acta. Entonces, es muy positivo que el Gobernador de la provincia vaya a reclamar los fondos que le debe la Nación a la provincia, por eso hemos suscrito con el vicegobernador este acuerdo”.

El dirigente también detalló que el entendimiento incluyó avances en la situación laboral de distintos sectores de la administración pública.

“Hay puntos importantes, como que hace mucho tiempo hay compañeros que vienen esperando la planta permanente y eso está redactándose en los decretos correspondientes; sobre todo también hay muchos trabajadores que de hace tiempo vienen revistiendo en la categoría 15, que van a pasar a 18, y sobre la situación de aquellos que están a diez años, que van a tener una promoción de una categoría más hasta la categoría 21”, indicó.

Alarcón además precisó la modalidad de aplicación del incremento salarial. “El aumento se va a plasmar en un 8.43% que se va a pagar antes del 25 de marzo y luego, el incremento total del 11% se lo va ver reflejado en la boleta de marzo, cuando se cobre en abril”, detalló.

El acuerdo consolidó una nueva instancia de diálogo entre el Gobierno provincial y los gremios estatales, con medidas destinadas a sostener el empleo público y mejorar las condiciones salariales de los trabajadores de la administración provincial.