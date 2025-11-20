Una nena de siete años está en estado crítico tras ser baleada en medio de un conflicto familiar en San Cayetano Una niña de 7 años lucha por su vida luego de recibir un disparo en la cabeza durante un ataque contra una vivienda del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. La pequeña sufrió una herida con entrada y salida y fue trasladada de urgencia al Hospital del Niño Jesús, donde permanece internada en grave estado.

Por Redacción - El Ocho 20/11/2025 · 20:33