Una nena de siete años está en estado crítico tras ser baleada en medio de un conflicto familiar en San Cayetano
Una niña de 7 años lucha por su vida luego de recibir un disparo en la cabeza durante un ataque contra una vivienda del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. La pequeña sufrió una herida con entrada y salida y fue trasladada de urgencia al Hospital del Niño Jesús, donde permanece internada en grave estado.
Según fuentes policiales, el episodio ocurrió en el marco de un violento enfrentamiento entre dos familias del sector, identificadas como los Torena y los Salinas. Tras las primeras actuaciones de la fuerza, dos personas quedaron detenidas mientras avanza la investigación para esclarecer la mecánica del ataque y determinar responsabilidades.