Según fuentes policiales, el episodio ocurrió en el marco de un violento enfrentamiento entre dos familias del sector, identificadas como los Torena y los Salinas. Tras las primeras actuaciones de la fuerza, dos personas quedaron detenidas mientras avanza la investigación para esclarecer la mecánica del ataque y determinar responsabilidades.

Inseguridad Policiales San Cayetano Tucumán

