Jaldo y su equipo de gobierno despidieron el año con un balance positivo de gestión Ante intendentes, comisionados y legisladores, Jaldo también hizo un llamado a la unidad y subrayó los desafíos económicos que enfrenta Tucumán en los próximos años.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes una reunión en la localidad de San Andrés junto a 18 intendentes, 93 comisionados comunales, senadoras nacionales, diputados, concejales y ministros del Poder Ejecutivo provincial, en el marco de un encuentro de despedida de año y balance de gestión.

Entre las autoridades presentes se destacaron las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, los diputados Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández, además de la esposa del Gobernador, Ana María Grillo, funcionarios del gabinete provincial y referentes políticos de distintos puntos del territorio tucumano.

“Estamos finalizando el año y cumpliendo la mitad de nuestro mandato, al que asumimos por la decisión del pueblo tucumano. Fueron años de mucho esfuerzo y sacrificio, pero también de mucha incertidumbre”, expresó el mandatario en su discurso.

El Gobernador destacó el trabajo realizado por su gestión y el acompañamiento de los distintos niveles del Estado provincial. “Hicimos el máximo esfuerzo para poner nuestro granito de arena para que Tucumán pueda salir adelante y crecer”, afirmó, y subrayó la importancia de la unidad política e institucional para el desarrollo de la provincia.

En ese sentido, Jaldo sostuvo que “si unidos no nos esforzamos por hacer crecer a Tucumán, nadie vendrá a hacer crecer nuestra provincia” y agradeció el compromiso de los presentes.

“Hoy escuchamos que Tucumán es una provincia que ha reanimado su obra pública, que ha recuperado ese protagonismo y ese incentivo de avanzar por las obras que mucho tiempo las comunas esperaron, al igual que las municipalidades y su pueblo la desearon”, expresó Jaldo. Y agregó: “También tener una provincia con equilibrio fiscal nos permite atender las necesidades de los intendentes y comisionados”.

El Gobernador destacó que “estamos gobernando para todos y todas, sin distinción de diferencia personal en política. Y es por eso que estamos llegando a cada rincón de esta querida provincia”.

En su discurso, Jaldo también se refirió a los desafíos futuros: “Hoy no solo nos hemos reunido para despedir el año, sino también para ver cómo encaramos el año 2026 y 2027, años que van a ser duros”, comenzó.

Y continuó: “Si el gobierno nacional no acomoda la macroeconomía, mucho menos vamos a poder poner en orden la microeconomía. Es decir, el salario de la gente, las necesidades de la gente en áreas esenciales como salud, educación, seguridad, y acción social para aquellos que menos tienen y más necesitan”.

Y en ese sentido, el Primer Mandatario subrayó: “Tengamos o no tengamos referente nacional, vamos a luchar en 2027 para que en Tucumán el gobierno siga siendo peronista”.

Fuente: Comunicación Tucumán