Jaldo a Soledad Molinuevo: “Ni este gobierno ni yo somos mafiosos” El mandatario cuestionó las acusaciones de la parlamentaria libertaria contra el Gobierno provincial, confirmó que recurrió a la Justicia para resguardar su honor y ratificó en su cargo al ministro del Interior, Darío Monteros. Recibirá a Milei el jueves.

El gobernador Osvaldo Jaldo respondió a los dichos de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, quien días atrás afirmó en una conferencia de prensa que “toda la mafia tucumana está manejada por el ministro del Interior (Darío Monteros)”. Las declaraciones se produjeron en el contexto del episodio ocurrido en La Madrid la semana pasada, donde el diputado nacional Federico Pelli sufrió una agresión por parte de un dirigente político y empleado público, Marcelo “Pichón” Segura, quien recibió prisión preventiva por cuatro meses y permanece alojado en el penal de Benjamín Paz.

“Esta señora (por Molinuevo) dijo que el Gobierno de Tucumán es una mafia. El gobernador no puede admitirlo porque ni el gobernador ni sus funcionarios somos mafia. Si ella ve que hay mafia en algunos, que haga una denuncia penal y que investigue la Justicia. Pero no se puede hablar libremente de mafia. Yo no soy un mafioso”, afirmó en conferencia de prensa.

En ese marco, el mandatario explicó que la presentación judicial realizada no constituye una denuncia penal contra la legisladora, sino una medida de resguardo ante acusaciones que consideró agraviantes.

“Quiero aclarar que no hay ninguna denuncia contra la diputada nacional. La cautelar no apunta a amordazar ni a limitar la libre expresión o la libertad de prensa por parte de la diputada. Esto tiene que quedar claro porque si no nos estaríamos confundiendo. No es ninguna denuncia contra ella, no es ninguna medida que vaya a amordazarla”, expresó.

Jaldo sostuvo que algunas afirmaciones realizadas en esa conferencia excedieron el debate político. “En esa conferencia de prensa se dijeron cosas que este gobernador no puede permitir ni admitir. Yo he venido en silencio y he venido callado, pero tengo que tomar decisiones ante los poderes que correspondan, pidiendo y tomando los recaudos en defensa propia que debe tener un gobernador y que debe tener cualquier tucumano”, señaló.

MIRA TAMBIÉN Desde hoy ADIUNT inició una huelga que se extenderá toda la semana

El mandatario también cuestionó la utilización del término “mafia” para referirse a la administración provincial. En ese sentido, explicó que acudió a la Justicia para defender su honor ante lo que consideró acusaciones infundadas. “Cuando una persona tiene un problema institucional recurre a la Justicia. Yo fui a decirle al juez que me estaban acusando de algo que no soy. Esta señora debe retractarse o cuidar más sus palabras, o bien hacer la denuncia y comprobar quién es mafia, porque de lo contrario estaría faltando a la verdad”, manifestó.

Cuestionamientos por responsabilidades sobre la seguridad

El gobernador también rechazó otra afirmación realizada por la diputada, quien lo responsabilizó por la seguridad de dirigentes y militantes de La Libertad Avanza en la provincia.

MIRA TAMBIÉN Trabajan para restablecer las clases en el interior de la provincia

“En esa conferencia responsabiliza al gobernador por su seguridad, por la seguridad de su familia, de su abuela y de todos los libertarios de Tucumán. Miren lo que ha dicho. Yo no puedo admitir que me imputen la responsabilidad de convertirme en niñero de todo el espacio libertario de la provincia”, expresó.

Jaldo sostuvo que la Justicia analizó el planteo y resolvió parcialmente a favor de su presentación. “Fui a la Justicia y el juez me dio la razón en una parte y en otra parte no. Pero lo que queda claro es que no pueden decir que somos mafiosos ni adjudicarle al gobernador el rol de protector de todos los libertarios de Tucumán”, indicó.

Ratificación del ministro del Interior

Durante la conferencia, el mandatario provincial también se refirió a los pedidos de renuncia formulados contra el ministro del Interior, Darío Monteros, luego del episodio ocurrido en La Madrid.

Jaldo afirmó que el funcionario no tiene vinculación con el hecho y recordó que no existe denuncia judicial en su contra. “El ministro Darío Monteros, que yo sepa, no tiene ninguna denuncia judicial ni penal. No tiene absolutamente nada que ver con el hecho, porque de lo contrario lo hubiesen denunciado, cosa que no ocurrió”, sostuvo.

El gobernador también subrayó que la designación y remoción de ministros corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo provincial. “Quien tiene la facultad constitucional, legal y exclusiva de poner y sacar funcionarios en Tucumán se llama el gobernador. Esa facultad es propia mía. Es una falta de respeto sugerirme que cambie un ministro”, afirmó.

En ese sentido, confirmó públicamente la continuidad del titular de la cartera política. “Hoy públicamente es ratificado el ministro del Interior para que a nadie le quede duda. Los ministros del Poder Ejecutivo provincial los designa y los saca el gobernador Osvaldo Jaldo, elegido por el 57% de los votos para conducir la provincia de Tucumán”, remarcó.

Visita presidencial a Tucumán

Finalmente, el mandatario provincial se refirió a la próxima visita del presidente de la Nación a Tucumán, Javier Milei, prevista en el marco de una actividad organizada por la Fundación Federalismo y Libertad

Jaldo aseguró que el Gobierno provincial garantizará el recibimiento institucional y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la agenda presidencial. “Siempre que viene el presidente a Tucumán es bienvenido. En mi caso personal lo voy a esperar para recibirlo en el aeropuerto. Luego lo voy a dejar que realice las actividades que tiene previstas”, expresó.

El gobernador explicó que no conoce el detalle del cronograma presidencial, aunque garantizó el acompañamiento institucional de la provincia. “No conozco la agenda del presidente, está en todo su derecho de tener una agenda propia. Nosotros lo vamos a esperar, lo vamos a saludar y nos vamos a poner a disposición para garantizar toda la seguridad necesaria para que pueda desarrollar su actividad con tranquilidad”, concluyó, al destacar el carácter institucional del recibimiento.

Fuente Comunicación Tucumán