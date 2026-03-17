Osvaldo Jaldo defendió las decisiones educativas en Tucumán El Gobernador remarcó que todas las universidades del país permanecen en paro.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la situación educativa en Tucumán, evaluó el panorama nacional en materia de educación superior y planteó la necesidad de respuestas del Gobierno nacional.

El mandatario provincial contextualizó el escenario educativo y explicó que las dificultades no se limitaron al ámbito local, sino que respondieron a una problemática más amplia. “No solo hay otras provincias que no empezaron las clases. Las clases no empezaron a nivel nacional en las universidades porque están todas de paro, ninguna está funcionando en el país”, afirmó.

En relación con la suspensión de clases en Tucumán, del miércoles al viernes de la semana pasada, el Gobernador justificó la medida adoptada tras el temporal y remarcó que la prioridad fue la seguridad de la comunidad educativa. “Habíamos suspendido tres días las clases por las inundaciones, por escuelas que han tenido dificultades y calles que no se podían cruzar. Lo menos que podíamos hacer era tomar una medida para preservar a nuestros niños, jóvenes, docentes y familias”, señaló.

Jaldo también vinculó la situación educativa con el contexto económico nacional y advirtió sobre el impacto en las provincias: “El problema no es solo en las provincias en materia educativa, es a nivel nacional, donde las universidades no están dando clase y hay otras provincias que también tienen dificultades”.

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El titular del Poder Ejecutivo provincial planteó además la necesidad de mayor acompañamiento por parte de la Nación ante la caída de recursos. “Las provincias somos las que sostenemos la salud pública, la educación y también ayudamos a sostener la educación privada con recursos propios. Si siguen bajando los ingresos y no repuntan, el desafío es hasta cuándo y de qué manera vamos a poder seguir funcionando”, expresó.

Por último, el Gobernador llamó a construir acuerdos para afrontar la coyuntura económica y social. “La Nación tiene que empezar a dar soluciones. Hay que mirar la microeconomía, donde está la gente, el consumo, los trabajadores y quienes invierten. Con todos los gobernadores y el presidente (Javier Milei) debemos hacer un gran esfuerzo para que los argentinos recuperen su calidad de vida”, concluyó, y subrayó la necesidad de coordinación para sostener el funcionamiento del sistema educativo y social.

Fuente Comunicación Tucumán