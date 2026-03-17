Confirmaron ocho casos de chikungunya en la provincia Desde el Ministerio de Salud Pública se insta a extremar cuidados, promover la vacunación antigripal y consultar de manera temprana ante síntomas compatibles con enfermedades transmitidas por mosquitos.

El ministro de Salud Pública de la provincia, doctor Luis Medina Ruiz, brindó una nueva actualización sobre la situación epidemiológica en Tucumán y destacó que, a pesar del contexto regional, la provincia continúa sin registrar casos de dengue desde hace más de 40 semanas.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la cartera sanitaria explicó que, junto a la directora de Epidemiología, doctora Romina Cuezzo, se evaluó el escenario actual, que muestra una circulación baja de enfermedades respiratorias. En ese sentido, precisó que la bronquiolitis se mantiene en una meseta con pocos casos, al igual que la gripe y las neumonías.

No obstante, el ministro remarcó la importancia de la vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo. La dosis está destinada a mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal o patologías oncológicas, pacientes inmunodeprimidos, embarazadas, puérperas hasta 10 días posteriores al parto y niños de entre 6 y 24 meses.

En relación al chikungunya, Medina Ruiz informó que se confirmaron tres nuevos casos, lo que eleva a ocho el total en la provincia. De ellos, tres corresponden a la ciudad de Yerba Buena, cuyos pacientes ya fueron dados de alta, mientras que los cinco restantes se registran en la zona sur de la capital, donde se intensifican las tareas de control.

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Sobre esto, el ministro de Salud, comentó: “Ante la detección de un caso sospechoso, se activa un operativo de control de foco, que incluye la evaluación del paciente, la búsqueda de otros posibles casos y el relevamiento casa por casa en un radio de entre 100 y 200 metros, teniendo en cuenta el alcance de vuelo del mosquito vector. Además, se realizan acciones de eliminación de criaderos y fumigación para evitar la propagación”.

En este contexto, el funcionario subrayó la importancia de la consulta precoz ante síntomas como fiebre, dolor corporal o cansancio, y pidió a la población extremar las medidas de prevención, especialmente al viajar a zonas con circulación viral.

Entre las recomendaciones, mencionó el uso de repelente, mosquiteros, tul en cunas y cochecitos, así como espirales o pastillas insecticidas. Asimismo, destacó que la provincia cuenta con producción propia de repelentes a base de citronella, que se distribuyen de manera gratuita en las zonas con riesgo de contagio.

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Finalmente, Medina Ruiz llevó tranquilidad al asegurar que todos los pacientes diagnosticados se encuentran controlados y fuera de peligro, al tiempo que insistió en la necesidad de sostener las medidas preventivas para evitar brotes en la provincia.