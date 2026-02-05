Aumentó el precio del kilo de pan en Tucumán y llega hasta $3.550 El Centro de Industriales Panaderos de Tucumán informó que desde el miércoles, el pan tendrá un aumento del 10% y las especialidades un 15%.

El Centro de Industriales Panaderos de Tucumán (CIPT) informó, a través de un comunicado oficial, que desde el miércoles 4 de febrero de 2026 rigen nuevos valores sugeridos para todos los productos del sector.

La entidad actualizó los precios de referencia tras varios meses de estabilidad —el último ajuste había sido en octubre del año pasado—, fijando el rango de precio sugerido para el kilo de pan francés entre $3.470 y $3.550.

Las razones del aumento

Según explicó la Comisión Directiva del CIPT, la decisión de aplicar un incremento del 10% en el pan se volvió inevitable debido al impacto significativo en la estructura de costos. Los industriales detallaron una lista de aumentos recientes en insumos y servicios claves para la producción:

Tarifas: Se registraron subas del 16,9% en el gas y del 4% en la energía eléctrica.

Materia prima: Aumentaron la harina, los descartables y las premezclas (3,5%).

Costos operativos: También incidieron las recientes actualizaciones salariales (paritarias del sector) y el precio del combustible.

Subas más fuertes en especialidades

El impacto es mayor en otros productos de panadería. Además del pan de mesa, el comunicado detalla que las “especialidades” sufrieron un ajuste del 15%.

Este incremento alcanza a una amplia variedad de artículos, incluyendo: hamburguesas, pan de viena, pan lactal, prepizzas, galletas, tortas, alfajores, masas finas y productos de cafetería.

El Comunicado

La Comisión Directiva del Centro Industriales Panaderos de Tucumán informa que, debido a los recientes incrementos registrados en los principales insumos que inciden directamente en la producción panadera entre ellos, harina, premezclas 3,5%, descartables, paritarias del sector, combustible, energía eléctrica 4%, y gas 16,9%, se ha producido un impacto significativo en la estructura de costos de los productos panificados.

Cabe destacar que el último ajuste de precios se realizó en el mes de octubre del año pasado. Ante el contexto actual y los aumentos mencionados, nos vemos en la necesidad de anunciar un nuevo precio sugerido, aplicando un incremento del 10% en el Pan, y un 15% en las especialidades (hamburguesas, viena, lactal, prepizzas, galletas, tortas, alfajores, masas y cafetería).

Rango de Precio Sugerido del Kilo de Pan entre $3.470 y $3.550.

Fuente Los Primeros