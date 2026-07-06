El Gobierno Provincial entregó equipamiento sanitario por más de $2.800 millones El Primer Mandatario encabezó la séptima entrega de equipos e insumos destinados a hospitales, CAPS, áreas operativas y direcciones del Siprosa para fortalecer la atención sanitaria en toda la provincia.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes, en el Depósito Central del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), la séptima entrega de equipamiento e insumos médicos destinados a hospitales, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), áreas operativas, direcciones y centros especializados de toda la provincia.

La inversión, superior a los 2.800 millones de pesos, permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público mediante la incorporación de tecnología, mobiliario e instrumental para la atención de pacientes.

Acompañaron al Primer Mandatario el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el secretario ejecutivo médico, Miguel Ferre Contreras; el secretario ejecutivo contable, Fabio Andina; el secretario general de ATSA, René Ramírez y del Sindicato Único de Médicos Argentinos (SUMAR), la dirigente Noemí Díaz.

“Hoy es un día muy importante para la provincia de Tucumán porque estamos entregando equipamiento, tecnología e insumos para nuestro Sistema Provincial de Salud, tanto para los hospitales de San Miguel de Tucumán como para muchos establecimientos del interior”, sostuvo Jaldo.

El Gobernador sostuvo que la decisión de continuar invirtiendo responde a una política de Estado que prioriza la salud de la población.

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“Lo que hoy se compra y se invierte en el sistema provincial de salud, lejos de ser un gasto, es una inversión. En materia de salud no hay margen para el error, porque de lo que se trata es de cuidar la salud de los tucumanos y, fundamentalmente, de salvar vidas.”

Asimismo, resaltó el rol que cumple el sistema público frente al incremento de la demanda sanitaria. Y agrego: “Vamos a seguir invirtiendo en salud porque cada vez son más los tucumanos que recurren a nuestros hospitales públicos. También seguimos recibiendo a personas de provincias vecinas y, especialmente, a nuestros adultos mayores.”

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, dijo que “quiero agradecer al gobernador Osvaldo Jaldo por esta séptima entrega. Estamos hablando de casi 2.800 millones de pesos en equipamiento, infraestructura, obras públicas y renovación tecnológica, con la incorporación de un nuevo tomógrafo para el Hospital Centro de Salud y la actualización integral del resonador del Hospital Padilla con la mejor tecnología.”

El funcionario sostuvo que estas inversiones fortalecen el trabajo cotidiano de los equipos de salud de toda la provincia. Y sostuvo que : “Todo esto viene a acompañar al gran equipo de salud que tenemos en Tucumán, con muchísima vocación de servicio, que lo demuestra día a día.”

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En ese sentido, destacó los principales indicadores alcanzados por el sistema público durante el primer semestre del año. Y agregó : “en los primeros seis meses del año registramos más de 3 millones 600 mil consultas, entre atención médica, odontológica y psicológica, tanto en guardias como en consultorios externos. De ese total, 2 millones 600 mil correspondieron a consultorios programados y el resto a guardias.”

Asimismo, resaltó que “estamos realizando alrededor de 5.000 cirugías por mes, lo que nos permitió dejar atrás las listas de espera y pasar a un sistema de turnos programados. Son resultados que reflejan el trabajo que se viene realizando en la salud pública de Tucumán”.

Respecto de la distribución del equipamiento, Medina Ruiz informó que “prácticamente el 80% del equipamiento ya está en cada uno de los hospitales. Aquí vemos una muestra de lo que todavía resta distribuir, pero durante esta semana llegará a todos los CAPS y hospitales de la provincia para que esté inmediatamente al servicio de los pacientes.”

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En ese sentido, la directora general de Infraestructura del Siprosa, Leticia Pulido, explicó que la entrega se complementa con un importante plan de obras en establecimientos sanitarios de toda la provincia.

“Estamos entregando equipamiento médico y también mostramos las obras que ejecuta la Dirección de Infraestructura por más de 1.600 millones. Es una política de Estado acercar la salud a la gente”, expresó.

A su turno, la directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, valoró el impacto que tendrá el nuevo equipamiento para fortalecer la atención pediátrica y los procesos de capacitación del personal.

“Vamos a recibir camas para renovar las salas de internación, equipamiento para un quirófano de alta complejidad, simuladores para capacitación y numerosos insumos que fortalecen la calidad de atención”, afirmó.

La entrega benefició a hospitales de la Capital y del interior, CAPS, áreas operativas, servicios de emergencias, traslados sanitarios, policlínicas y centros especializados.

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Entre el equipamiento distribuido se destacan camas hospitalarias, monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos, instrumental quirúrgico, simuladores para capacitación, equipamiento para diagnóstico, carros de paro, detectores fetales, oxímetros, mobiliario hospitalario e insumos destinados a optimizar la atención en consultorios, guardias, internación, quirófanos y servicios de emergencia en toda la provincia.

Fuente Comunicación Tucumán