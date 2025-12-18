El Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, llevará adelante una nueva jornada de vacunación gratuita este sábado 20 de diciembre, está destinada a prevenir el Dengue y a completar esquemas.
La actividad se desarrollará de 9 a 14 horas en el AutoVac ubicado en Jujuy 1351, San Miguel de Tucumán.
Recordemos que la vacuna contra el Dengue está indicada para:
-Personal de salud, educación y seguridad
-Personas empadronadas entre 10 y 49 años
Esta iniciativa es parte de las políticas sanitarias que impulsa el Gobierno de la Provincia, a cargo del contador Osvaldo Jaldo, y el Ministerio de Salud Pública, de la mano del doctor Luis Medina Ruiz, con un enfoque preventivo, accesible y territorial. Desde la cartera sanitaria se trabaja de manera continua para ampliar la cobertura de vacunación y anticiparse a los desafíos epidemiológicos que enfrenta la población.
La acción también refuerza el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables y en la construcción de una salud pública sólida, proactiva y cercana. Con este tipo de jornadas, Tucumán consolida su compromiso con la prevención, evitando enfermedades que pueden tener un alto impacto si no se abordan a tiempo. La invitación está abierta a toda la población que cumpla con los criterios establecidos, con el fin de seguir cuidando la salud comunitaria a través de herramientas efectivas, gratuitas y disponibles para todos.
