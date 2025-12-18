El sábado realizarán una jornada de vacunación contra el dengue La campaña está dirigida a grupos específicos de la población, con el objetivo de reducir riesgos y complicaciones.

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, llevará adelante una nueva jornada de vacunación gratuita este sábado 20 de diciembre, está destinada a prevenir el Dengue y a completar esquemas.

La actividad se desarrollará de 9 a 14 horas en el AutoVac ubicado en Jujuy 1351, San Miguel de Tucumán.

Recordemos que la vacuna contra el Dengue está indicada para:

-Personal de salud, educación y seguridad

-Personas empadronadas entre 10 y 49 años

Esta iniciativa es parte de las políticas sanitarias que impulsa el Gobierno de la Provincia, a cargo del contador Osvaldo Jaldo, y el Ministerio de Salud Pública, de la mano del doctor Luis Medina Ruiz, con un enfoque preventivo, accesible y territorial. Desde la cartera sanitaria se trabaja de manera continua para ampliar la cobertura de vacunación y anticiparse a los desafíos epidemiológicos que enfrenta la población.

La acción también refuerza el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables y en la construcción de una salud pública sólida, proactiva y cercana. Con este tipo de jornadas, Tucumán consolida su compromiso con la prevención, evitando enfermedades que pueden tener un alto impacto si no se abordan a tiempo. La invitación está abierta a toda la población que cumpla con los criterios establecidos, con el fin de seguir cuidando la salud comunitaria a través de herramientas efectivas, gratuitas y disponibles para todos.

Fuente Comunicación Tucumán