Habilitan un operativo especial para completar la vacunación contra el dengue este viernes en Tucumán La Dirección de Emergencias 107, ubicada en avenida Brígido Terán 380, abrirá este viernes 21 de noviembre, de 9 a 14, como vacunatorio excepcional para que vecinos que no pudieron asistir durante la semana completen esquemas pendientes de la vacuna contra el dengue y otras dosis del calendario oficial.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, confirmó que además de la segunda dosis de la vacuna contra el dengue —una de las más demandadas— también estarán disponibles todas las vacunas de calendario. Reiteró la importancia de completar el esquema, destacando que la inmunización brinda entre 3 y 5 años de protección frente a las formas graves de la enfermedad.

Este dispositivo especial se suma a las acciones de control epidemiológico que la Provincia mantiene activas ante la circulación del virus. Según explicó Medina Ruiz, el objetivo central es facilitar el acceso, evitando que cuestiones de horario o disponibilidad impidan a los tucumanos completar su vacunación.

El operativo forma parte del plan integral que el Ministerio de Salud Pública viene ejecutando con el respaldo del Gobierno provincial encabezado por Osvaldo Jaldo, para reforzar la prevención y fortalecer la respuesta sanitaria en plena temporada de riesgo.