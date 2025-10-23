Miguel Acevedo: “Estas elecciones marcarán el rumbo de las generales y el modelo de provincia que queremos” A tres días de las elecciones, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, realizó un balance positivo de la campaña y destacó el acompañamiento ciudadano durante las recorridas, especialmente en el multitudinario acto realizado en Aguilares.

“Entendimos que hay que poner al Estado al servicio de la gente: en salud, en educación y en gestión, para que eso se traduzca en beneficios concretos para la ciudadanía”, señaló Acevedo en diálogo con El Matutino por El Ocho TV.

El funcionario remarcó la relevancia de los próximos comicios: “Aunque sean elecciones intermedias, son muy importantes porque anticipan lo que puede ocurrir en las generales dentro de dos años. Queremos un país con desarrollo; la macroeconomía puede estar bien, pero eso no alcanza si no genera beneficios reales para la gente”.

Acevedo recordó que desde la Legislatura se sancionaron “un par de leyes particulares y una general para la generación de empleo”, y sostuvo que “cuando se achica el Estado, hay que crear las condiciones para que el sector privado pueda ocupar ese espacio”.

Sobre el clima electoral, admitió que “existe cierto desencanto en algunos sectores”, pero destacó que “hay un gran grupo de ciudadanos que quiere votar por un modelo de provincia”. En ese sentido, expresó: “En algún momento debemos alcanzar un acuerdo que marque un camino común. Mi papá me decía: si creés que hay una forma distinta, tenés que participar, porque desde afuera no se cambia nada”.

El vicegobernador también habló sobre su mirada política: “Me identifico con una posición intermedia. Siempre busco el consenso. El escenario político va a cambiar el domingo, y espero que ese cambio venga acompañado de trabajo y desarrollo. La política debe dar esas herramientas”.

Respecto a la reforma política, Acevedo señaló que “aún queda tiempo para darle continuidad” y consideró que “para eliminar los acoples es necesario modificar la Constitución”. Sin embargo, aclaró que “también se puede avanzar mediante una ley que reduzca su número”.

Por último, se mostró optimista sobre la participación ciudadana: “Creo que en Tucumán tendremos un buen nivel de votantes. Será un domingo tranquilo y de compromiso democrático”.