El viento ocasionó voladuras de techos y caída de árboles en distintas zonas de la provincia Durante las primeras horas de este viernes 21 de noviembre, un frente frío ingresó con fuerza a Tucumán y provocó tormentas aisladas acompañadas de ráfagas intensas, tanto en la capital como en varias localidades del interior. La temperatura descendió de manera marcada y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas.

Ramón Imbert, subdirector de Defensa Civil de la provincia, informó que las ráfagas generaron voladuras de techos, caída de árboles y postes, lo que ocasionó cortes de energía eléctrica y fallas en el servicio de telefonía en distintos puntos del territorio.

El fenómeno comenzó alrededor de las 2 de la madrugada y se extendió hasta cerca de las 4, dejando situaciones de impacto en zonas como Santa Ana, donde también se registró caída de granizo. Según Imbert, en algunos sectores las ráfagas “fueron similares a las de un tornado”.

Los equipos de respuesta trabajan desde temprano realizando relevamientos y asistencias en San Miguel de Tucumán, Bella Vista, Benjamín Aráoz y otras localidades afectadas.

En los sectores sin suministro eléctrico, cuadrillas de EDET avanzan con las tareas para restablecer el servicio. En cuanto a las rutas, hasta el momento no se reportaron novedades sobre problemas de transitabilidad en la 307, que conduce a los Valles Calchaquíes.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 103, disponible las 24 horas.