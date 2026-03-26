En el marco del reciente fallo de un jurado de California que declaró responsables a Meta y YouTube por los daños ocasionados a una joven a partir del uso adictivo de sus plataformas, la psicóloga Julieta Alderete (MP 3589) analizó la problemática en una entrevista vía Zoom con el programa Vivo Mediodía. El veredicto, que ordenó a las compañías pagar tres millones de dólares, marca un precedente en una creciente ola de demandas contra gigantes tecnológicos por el impacto en niños y adolescentes.

Durante la charla, Alderete explicó que hoy la adicción se entiende como un problema cuando interfiere en distintos ámbitos de la vida. “Empezamos a hablar de consumo problemático cuando eso que hacemos nos genera conflictos en lo laboral, en lo social, en la escuela o en los vínculos”, señaló, al tiempo que vinculó este fenómeno con el uso intensivo de redes sociales.

La especialista también se refirió al funcionamiento de los algoritmos de las plataformas, señalando que están diseñados para captar la atención del usuario y fomentar su permanencia. “No es algo casual, sino que está pensado para generar ese enganche”, afirmó. En ese sentido, advirtió que este tipo de dinámicas puede derivar en problemas de autoestima, ansiedad, depresión y situaciones de acoso digital, especialmente en jóvenes.

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Finalmente, Alderete remarcó la importancia de la responsabilidad compartida frente a este escenario. Subrayó el rol de las familias en el acompañamiento de niños y adolescentes, promoviendo el diálogo y estableciendo límites en el uso de dispositivos. “No se trata de prohibir, sino de guiar hacia un uso más saludable”, concluyó, en línea con un debate que cobra cada vez más relevancia a nivel global.