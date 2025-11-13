Empresarios del transporte piden elevar el boleto urbano a $1.500 La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) formalizó este jueves 13 de noviembre un pedido de actualización tarifaria ante el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. La solicitud llega en medio de un escenario económico complejo y con una fuerte presión sobre los costos operativos del sector.

Según detallaron en la nota presentada, el último estudio de costos elaborado por la entidad “arroja un valor de $2.005,84 por pasaje”, cifra que —afirman— surge del incremento sostenido en insumos, repuestos, combustible y cargas laborales. Sin embargo, los empresarios aseguran estar dispuestos a “allanar el camino” hacia una tarifa menor, cercana a la que rige en otras ciudades del interior del país. En ese sentido, proponen fijar el boleto en $1.500, tomando como referencia las tarifas de Córdoba, Rosario y Santa Fe.

Cruce con las plataformas de motos

En el documento, AETAT volvió a apuntar contra el sistema conocido como “Moto Uber”, al que califican como “ilegal, irregular, precario e inseguro”. La entidad reclamó mayor regulación y controles, y advirtió que este tipo de servicio “sería impensado en cualquier ciudad del mundo con un mínimo ordenamiento”.

Un nuevo esquema de compensación

Además del aumento tarifario, los empresarios solicitaron que se avance en el análisis e implementación de un nuevo sistema de compensación para el transporte público, basado en el reconocimiento por kilómetros recorridos. Consideran que este cambio representaría un “ajuste estructural de fondo” para garantizar la sostenibilidad del servicio.