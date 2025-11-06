Conflicto del transporte urbano: “Esta historia ya la conocemos: la verdad es una foto de una película que se repite” La secretaria de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Camila Giuliano, acusó a las empresas del transporte urbano de suspender el servicio ante una propuesta aceptada por el municipio, y denunció que se trataba de “un libreto armado” para presionar al Estado.

Este jueves por la tarde, en el Palacio Municipal de 9 de Julio y Lavalle, los secretarios de Gobierno y de Movilidad Urbana de San Miguel de Tucumán se reunieron con representantes de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), con el objetivo de destrabar el paro de colectivos que —desde la medianoche — ya había dejado sin servicio a miles de usuarios de la capital.

La propuesta del municipio incluía adelantar siete días del monto del atributo de SUBE correspondiente a octubre y asumir el pago del 100 % del beneficio de boleto gratuito para estudiantes (SUBEM) a partir de noviembre. Sin embargo, los empresarios rechazaron de plano la oferta, abandonando la reunión. Giuliano no dudó en señalar: “Esta historia ya la conocemos, la verdad que es una foto de una película que se repite; parece que está armado”.

En paralelo, el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, apuntó a que el conflicto se circunscribe a San Miguel de Tucumán: “Miles de habitantes de la capital no pueden tomar el servicio municipal mientras otras líneas privadas circulan en nuestros carriles exclusivos, lo que llamativamente ocurre sólo aquí”. Una mesa de diálogo ampliada, con concejales, sindicatos y empresarios, quedó fijada para este viernes a las 10 h en el Concejo Deliberante de la ciudad.