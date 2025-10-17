En busca del regalo para mamá: planificación, expectativas y realidad Con la llegada del Día de la Madre este domingo, el comercio argentino vuelve a movilizarse: según analistas, esta fecha sigue siendo la segunda de mayor volumen de ventas después de Navidad. Pero en un contexto de precios elevados, inflación persistente y un consumidor más cauteloso, las expectativas de gasto y comportamiento de compra muestran matices.

Para este año, el gasto promedio estimado para agasajar a mamá ronda los $46.500, según un informe de la consultora Focus Market.

Esta cifra está levemente por debajo de la de años anteriores, reflejando una moderación en el consumo.

Entre los rubros más elegidos se destacan:

Experiencias (cenar, spa, desayunos) con el 35 % de preferencia

Perfumería, cosmética, estética (18 %)

Artículos deportivos (11 %), indumentaria (9 %), tecnología y electrodomésticos (8 %), calzados (6 %) MIRA TAMBIÉN Abad destacó el crecimiento del empleo formal en Tucumán

También hay diferencias según el canal de compra: un tercio de los regalos se comprarán en comercios de cercanía, un 25 % online, un 21 % en shoppings, 11 % en outlets y 10 % en supermercados.

El análisis del economista Damián Di Pace advierte que la caída en la capacidad de consumo —junto con el aumento de las tasas de interés— obliga a los comercios a adoptar promociones agresivas para incentivar ventas.

Horarios extendidos en Tucumán: una movida comercial estratégica

Consciente del rush previo a la fecha, el comercio tucumano adoptará jornada continua este viernes y sábado en muchas zonas, una estrategia común en fechas con alta demanda.

MIRA TAMBIÉN Jaldo encabezó el acto por los 80 años del Día de la Lealtad Peronista

En peatonales y microcentro, los locales funcionarán de 9:00 a 21:00 ambos días, sin horario de siesta.

En otras zonas, los comercios mantendrán horarios normales el viernes, mientras que el sábado algunos adoptarán horario extendido, otros seguirán su esquema habitual.

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán ya advirtió que en esta semana intensificó las contrataciones temporales de personal para afrontar el aumento de la afluencia. MIRA TAMBIÉN Alerta naranja por tormentas fuertes en Tucumán: se esperan ráfagas intensas, granizo y lluvias abundantes

La medida responde al objetivo de darle al consumidor más tiempo para decidir y comprar, y también busca distribuir el flujo de clientes para evitar saturaciones.