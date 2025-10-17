El aviso rige para San Miguel de Tucumán y gran parte de la provincia, incluyendo los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Lules, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

 Lluvias intensas y ráfagas poderosas

De acuerdo al SMN, se prevé que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas. Las condiciones meteorológicas podrían generar:

Ante este escenario, se recomienda extremar precauciones, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

 Evolución de la alerta

Durante la tarde de este viernes rige una alerta amarilla, que se elevará a nivel naranja en la noche debido a la intensificación de las tormentas. Para la mañana del sábado, el alerta volverá a nivel amarillo por persistencia de las lluvias, aunque con menor intensidad.

MIRA TAMBIÉN

 Pronóstico: descenso de la temperatura

El pronóstico anticipa para este viernes una temperatura máxima de 29 °C y mínima de 20 °C, con tormentas fuertes hacia la tarde y noche.
Para el sábado se espera un marcado descenso térmico, con mínima de 16 °C y máxima de 22 °C, y lluvias durante gran parte de la jornada.

👉 Las autoridades recomiendan resguardar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre durante la tormenta y mantenerse atentos a los comunicados oficiales del SMN y de la Defensa Civil de Tucumán.

MIRA TAMBIÉN

Alerta Naranja descenso de la temperatura Pronostico

Noticias relacionadas