Alerta naranja por tormentas fuertes en Tucumán: se esperan ráfagas intensas, granizo y lluvias abundantes El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel naranja para Tucumán por la llegada de tormentas fuertes que se desarrollarán entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado. El fenómeno podría incluir lluvias intensas, ráfagas que superarían los 90 km/h, caída de granizo y abundante actividad eléctrica.

El aviso rige para San Miguel de Tucumán y gran parte de la provincia, incluyendo los departamentos Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Lules, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Lluvias intensas y ráfagas poderosas

De acuerdo al SMN, se prevé que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas. Las condiciones meteorológicas podrían generar:

Acumulados de lluvia entre 60 y 100 mm , con valores superiores en sectores puntuales.

Vientos con ráfagas que podrían superar los 90 km/h .

Granizo y fuerte actividad eléctrica.

Ante este escenario, se recomienda extremar precauciones, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Evolución de la alerta

Durante la tarde de este viernes rige una alerta amarilla, que se elevará a nivel naranja en la noche debido a la intensificación de las tormentas. Para la mañana del sábado, el alerta volverá a nivel amarillo por persistencia de las lluvias, aunque con menor intensidad.

Pronóstico: descenso de la temperatura

El pronóstico anticipa para este viernes una temperatura máxima de 29 °C y mínima de 20 °C, con tormentas fuertes hacia la tarde y noche.

Para el sábado se espera un marcado descenso térmico, con mínima de 16 °C y máxima de 22 °C, y lluvias durante gran parte de la jornada.

👉 Las autoridades recomiendan resguardar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre durante la tormenta y mantenerse atentos a los comunicados oficiales del SMN y de la Defensa Civil de Tucumán.